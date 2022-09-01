周子瑜IG兩張新相靚樣清純脫俗 吸200萬粉絲按讚：酒窩讓人醉倒
撰文：TVBS新聞網
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TWICE在7月12日宣布全員續約後，於8月26日推出第11張迷你專輯《BETWEEN 1&2》回歸，主打歌〈Talk that Talk〉至今已經突破3500萬次點閱，而近日子瑜在IG發出2張生活照，皮膚超白嫩，還俏皮的比YA，吸引逾200萬粉絲按讚。
子瑜出道至今深受粉絲喜愛，人氣居高不下，日前她在個人的IG上貼出2張生活照，全身搭配著米杏色系的棒球帽，及短袖開襟上衣，與舞台上的華麗妝髮有別，清新自然的鄰家女孩風格一片好評，子瑜還俏皮的比YA，皮膚超白皙讓粉絲直呼戀愛了。
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貼文一出，吸引逾200萬粉絲按讚，「酒窩真的不管看過幾次都會讓人醉倒在裡面」、「救命！你太好看了怎麼辦」、「子瑜這麼可愛是可以的嗎」，也有人說「我愛你子瑜！回歸加油」、「期待回歸啊！」
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