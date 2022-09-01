韓國12頭身女偶像被攝影師下身逼近表情超尷尬　網民：是我也會怕

韓國女團IVE最近以新歌〈After LIKE〉回歸，粉絲們不只特別留意「12頭身」的成員張員瑛，同時也相當關注IVE的打歌舞台，而有網友便發現張員瑛在「人氣歌謠」舞台上瞬間「表情管理失敗」的畫面，直呼：好可愛。



粉絲看偶像表演任何細節都不放過，有粉絲分享張員瑛在「人氣歌謠」打歌舞台表演時，蹲下後的她看到為了要拍攝後方成員而漸漸靠近的攝影師，表情從專業瞬間變成有點怕怕的模樣，讓網友直呼：「像個孩子一樣」、「好可愛」、「哈哈哈」，不過也有網友表示「是我也會怕」、「蹲下後這高度也太尷尬」、「OMG」。

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張員瑛昨日（31號）過18歲生日，她2018年參加Mnet選秀節目《PRODUCE 48》時才13歲，最終以限定團IZ*ONE成員C位出道，也是當時團裡老么。隨著自IZ*ONE畢業，去年以女團IVE出道，在團裡年齡排行第四，雖然當「onni」了，但仍是未成年，在舞台露出孩子般的模樣讓粉絲都笑了。

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