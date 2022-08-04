韓國美女DJ Soda印尼遇襲被不明男子掟玻璃杯　碎片四濺美腿受傷

韓國打碟美女DJ Soda除了擁有火辣的身材，也具備一定的打碟實力，備受夜店愛好者的喜愛，甚至被邀約至各國進行演出。8月2號DJ Soda在印尼巴淡島的夜店進行演出後，被一名不明男子投擲的玻璃杯，並砸傷了右邊腳踝。



對此，DJ Soda事發後在個人的社交帳號上發文控訴，並以全英文寫道：「今天演出結束後離開DJ台的時候，一個人朝我離開的方向扔了一個玻璃杯，碎玻璃片濺到了我的腿上。所以我的右腳踝上有一塊玻璃碎片，我對這種情況感到非常震驚。」

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儘管遭受到不幸，DJ Soda緊接著也無奈地表示：「我真的很喜歡與我的粉絲們有更多近距離的互動，但如果類似事件再次發生，我將不會再與大家近距離接觸與見面了。最後，DJ Soda也強烈地請求觀眾必須保持禮儀和風度。」

此外，DJ Soda同時也附上了閉路電視畫面，可見一名身穿短袖上衣的不明男子將玻璃瓶狠狠地拋向DJ Soda所站在的位置。畫面一轉，只見DJ Soda被掟中後，明顯感到十分震驚，並高舉雙手站在原地。希望美女的傷勢不會太過嚴重，早日康復！

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