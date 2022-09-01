羅志祥現身北京機場疑在大陸復出　熱情擁抱接機粉絲：先不要哭

羅志祥（小豬）2020年被周揚青毀滅性爆料，整個人消失演藝圈好一陣子，大陸網友更揚言抵制他，他當時手上的大陸節目也全被砍光。相隔兩年多，他近日現身北京機場，見到有粉絲守候的他，更是當場給粉絲一個擁抱，粉絲尖叫不止，他還安慰說：「先不要哭。」網友猜測他是否要在大陸復出了。



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羅志祥上月30日現身北京機場，準備搭機回台灣，不少粉絲早聞風聲到現場守候，羅志祥一下車，現場粉絲就此起彼落說「好久不見」、「好想你」，羅志祥上前給粉絲大擁抱，不少粉絲當場感動落淚，他安慰：「先不要哭。」隨後走進機場大廳， 一路上粉絲緊緊跟隨。

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不少粉絲因太久沒見到羅志祥落淚，羅志祥雖然安慰著粉絲不要哭，但他眼角似乎也泛著淚光，不過他不改幽默性格，還關心粉絲下次有沒有別套衣服可以穿，更開玩笑問粉絲要不要進到包包裡跟他一起上機，最後離開機場時還一一跟粉絲擊掌，讓粉絲直呼「下次不要這麼久了」、「希望很快可以看到你」。

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