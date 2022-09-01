BTS防彈少年團改版專輯賣30萬韓元　網民鬧過份：把粉絲當傻子

韓國男團BTS防彈少年團在全球人氣高企，不但被譽作韓國天團，甚至還有「世界彈」的稱號，然而近年卻因為成員延遲入伍及逃稅等事件而惹起外界爭議，日前又因為推出價錢高達1800港元的特別版專輯，遭外界狠批簡直當粉絲是水魚！



BTS防彈少年團人氣高企。（Twitter/@bts_bighit）

BTS於今年6月推出的精選專輯《Proof》在發行的第一日已賣出超過200萬張的好成績，其所屬經紀公司BIGHIT娛樂於本周一（29日）宣布將推出《Proof》的特別收藏版，與之前的版本一樣內含三張CD收錄48首歌曲，不過今次則多了特別版照片、海報、AR卡、3D卡和小卡等等，售價為29萬7千韓元（約港幣1800元），預購粉絲可以得到特典，而且只限付費會員才能夠購買。

《Proof》的特別收藏版售相當價高昂。（Weverse官方網站）

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雖然對部份粉絲來說，這張專輯極具收藏價值，但卻有不少批評聲音指出，今次的特別版只是一張將舊專輯重新包裝再發行的專輯，而且亦沒有任何新歌，卻竟然叫價30萬元韓元而引起部分粉絲不滿，認為公司為了賺錢無所不用其極，更當粉絲是搖錢樹：「把粉絲當傻子」、「反正應該還是很多人買」、「這難道不是多加了個0？」、「跟之前的專輯根本一樣，還以為有什麼新的東西」、「甚至不是DVD是CD，太扯了」、「這不會太過分嗎」、「這專輯用金子做的？」。