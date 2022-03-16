尚食｜許凱前女友孫楠獲封「小Angelababy」成全劇激靚女配角之一

千萬別在夜深人靜時，躲在被窩中追看《尚食》這部劇，就算劇情不把你甜膩，劇中的一道道美食也把你饞死！這是一部有深意的宮鬥劇，講訴女主——姚子衿，以及其尚食局師父——孟尚宮，為了爭取女權而在封建的時代和紫禁城內做抗爭。



這部劇有別於其他宮鬥劇，劇情走向溫和舒適，而且在尚食局做美食時的鏡頭拍攝手法會讓觀眾以為在看哪一部美食節目呢！

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除了許凱與吳謹言這對男女主角再續《延禧攻略》中愛而不得的情緣非常有看頭，于正這名製片人似乎存心讓大家陪他一起看前男女朋友重逢的熱鬧場面。

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劇中除了女主吳謹言，女配們也有不少的戲份，像是尚食局中是敵人又是朋友的蘇月華以及摯友殷紫萍。另外一位顏值和戲份都受到矚目的便是劇中的胡皇后——胡善祥，原本劇中女主姚子衿才是男主角的皇后，卻被胡家人奪了這個位置，後來胡皇后被廢，女主成功回到原來的位置。劇中飾演將會被廢後的胡皇后，就是男主角許凱的前女友，兩人戲裡戲外都成為“前度”，讓劇粉們大呼製片人于正真的：「好大膽！」

據悉在于正簽下許凱時曾要求一同簽下當時是其女友的孫楠，因長相甜美神似Angelababy所以孫楠一直被媒體稱為小Angelababy。後來兩人以和平的方式分手，在《尚食》做宣傳活動時主持人叫錯許凱的名字，一旁的孫楠給予糾正，看得出二人仍關係不錯。

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各位愛看劇的劇迷們，《尚食》這部劇真的必看！但是提前準備好伴戲小吃吧！別把自己饞著了！

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