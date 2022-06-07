「兇版Angelababy」細肩背心裙難掩好身材　連小鹿都害羞不敢直視

被封為「兇版Angelababy」的網紅黃琳，經常在個人社群網站上分享個人照，也因驚人的身材比例，累積了79萬的粉絲追蹤，而近日她又貼出了自己與梅花鹿合照的照片，但胸前呼之欲出的雪乳，讓梅花鹿都難擋誘惑。



照片中，黃琳身穿紅色洋裝，胸前的巨球重量過於驚人，讓整件衣服有些支撐不住，而她開心的與編號092的梅花鹿合照，而梅花鹿先是害羞的不敢直視，被波濤洶湧的豐滿定在原地，不敢輕舉妄動，但仍被捕捉到面向胸前巨球的畫面，還是難擋美麗的誘惑。

【圖輯】點圖放大看「兇版Angelababy」黃琳與梅花鹿合照👇👇👇

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而把握好天氣出遊踏青的黃琳，也在貼文處開心地寫下：「Meet my new friends（遇見我的新朋友）。」照片曝光後，也讓不少網友暴動，紛紛留言，「你新朋友在看妳哪裡」、「想當鹿」、「好大⋯的鹿」。

【圖輯】點圖放大看更多「兇版Angelababy」黃琳的IG性感照👇👇👇

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