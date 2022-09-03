《慶餘年》李沁新劇夥任嘉倫玩宿世恩緣　盤點6部9月必睇大陸劇集

新一季度的大陸劇集大戰即將開打，誰能拔得頭籌，萬眾矚目！



九月陸劇開播戰依舊打的火熱，各家無不祭出手中佳作，只為求得延續暑假輝煌，而新一輪的小花卡位也正悄悄上演，小作精虞書欣趁勝追擊，治癒劇《兩個人的小森林》備受矚目，張婧儀、陳飛宇《打火機與公主裙》重新定義「公主童話」，胡一天、陳鈺琪的《超時空羅曼史》，和任嘉倫、李沁的《請君》竟都爭相談起跨時空愛戀！令人應接不暇得新作資訊，快跟著小編一同瞧瞧吧！

【圖輯】點圖放大瀏覽「6部九月開播大陸劇集」👇👇👇

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一、《超時空羅曼史》

開播平台：愛奇藝

開播時間：2022.09（暫定）

主演：胡一天、陳鈺琪、王天辰、白冰、劉怡潼、代文雯、黑澤、張雪菡、朱梓溪



「反套路」新玩法，這次要玩「反穿越」！「古穿今」這你有看過嘛？民國扮相圈粉無數的胡一天，才剛剛告別《民國大偵探》裡智勇無雙的私家偵探司徒顏，這邊就轉身直接成了民國愛情劇《超時空羅曼史》裡的電影紅星向秦羽，這無縫接軌的實力超群呀！大明星與小編劇的互槓愛情故事，能否接棒《蒼蘭訣》熱度，再創佳績值得拭目以待！

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二、《她們的名字》

開播平台：優酷

開播時間：2022.09（暫定）

主演：秦海璐、金世佳、白冰、郭曉婷、薇薇、董又霖、戴向宇、印小天、錢泳辰



近年「女性」自覺抬頭，上個月《玫瑰之戰》、《第二次擁抱》一連兩部雙雙登場，而本月《她們的名字》又將上線，「職場女性重生記」即將入主主流市場！當個身披「標籤」的她們，職場精英雷粒（秦海璐飾）、全職太太任多美（白冰飾），和社會萌新沈嘉男（薇薇飾）站在職場與家庭的交岔口，她們將如何掙脫枷鎖，再次找回曾經的初心！金馬影后秦海璐、《獵罪圖鑑》金世佳、《蒼蘭訣》郭曉婷，同為演技派的他們竟齊聚一堂飆戲，如此機會豈容錯過！

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三、《請君》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：2022.09（暫定）

主演：任嘉倫、李沁、陳希郡、吳明晶、昌隆、宋文作、黑子、曹曦月



觀眾引頸期盼的《請君》終於傳出好消息，《馭鮫記之與君初相識》任嘉倫、《慶餘年》李沁，兩位都曾憑借古裝出圈的他們，這次將攜手大談跨越千年的宿命愛戀，颯爽仗義的女寨主于登登（李沁飾），搶親竟意外搶到，剛從千年沉睡甦醒的將軍陸炎（任嘉倫飾）！這究竟是冥冥之中的緣份？還是糾葛千年的宿命呢？一段令人啼笑皆非的愛情故事即將登場！

四、《兩個人的小森林》

開播平台：優酷

開播時間：2022.09（暫定）

主演：張彬彬、虞書欣、厲嘉琪、丁冠森、吳迪飛、安戈、劉傑毅、葉可兒



小蘭花虞書欣持續發威！這次她將飾演擁有精緻臉蛋的時尚博主-虞美人 並與只知醉心植物研究的教授莊羽（張彬彬飾），上演一場「女追男」反套路的獵愛百計，爆笑又解壓的浪漫爱情勢必能降溫一夏！今年憑借《蒼蘭訣》再證演技實力的虞書欣，搭檔去年背靠《司藤》人氣飆升的張彬彬，還有《99分女朋友》厲嘉琪、《淘金》丁冠森等新生代演員在線助力，田園解壓劇《兩個人的小森林》邀你一同抓住夏日尾巴！

五、《打火機與公主裙》

開播平台：優酷

開播時間：2022.09（暫定）

主演：陳飛宇、張婧儀、趙志偉、曾可妮、崔雨鑫、錢迪迪、郜玄銘



95後小花再發威，張婧儀繼《一見傾心》再挑大梁，這次將搭檔潛力小生陳飛宇，早在定裝照一推出，便引網友們力讚「神選角」，究竟是怎樣的「高顏值」，能讓網友如此買單？《打火機與公主裙》改編自Twentine所著同名小說，講述不羈的編程天才李峋（陳飛宇飾），與反骨女學霸朱韻（張婧儀飾），大談一場公主救騎士的另類愛情童話。

六、《騎著魚的貓》

開播平台：愛奇藝

開播時間：2022.09（暫定）

主演：呂小雨、羅正、葉皓然、林妍柔、張達源、藍曼予、張層層、周峻宇、喬馨



中國風治癒甜寵劇《騎著魚的貓》是陸劇一大創新嘗試，將田園風光與中醫國粹融進戲劇之中，帶給觀眾與眾不同的視覺饗宴；當身懷武藝的田野少女施花花（呂小雨飾），因「日行一善」的巧合，救下身陷家族接班紛爭的孤僻精英周知斐（羅正飾），出生、性格南轅北轍的兩人竟意外擦出愛火，但相愛容易相處難，他們真能成為彼此的光嗎？

沒想到，一轉眼2022的暑假就這樣溜過去了！而今年九月究竟是誰能讓「神仙打架」持續發威呢？為爭此殊榮各家平台無不祭出手中鎮台之作，各家小生、小花妹也都摩拳擦掌隨時準備來個演技較勁，五花八門的故事題材，奇幻、穿越、中國風、勵志絕對都讓人目眩神迷，身為觀眾的你準備好迎接九月開播劇了嘛？哪一部令你迫不及待欣賞的衝動呢？請密切鎖定「陸劇星球」，開播資訊絕不漏接！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：盤點９位男團轉演員的男星，肖戰、王一博一夕爆紅，他被預言是爆款預備軍！】