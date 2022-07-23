2022上半年豆瓣評分TOP10陸劇　劉亦菲《夢華錄》8.3分卻僅排第2

2022年上半年度開播陸劇競爭激烈！往年是觀劇指標的豆瓣評分，在上半年也有不少驚喜！分數名列前10的戲劇中，《開端》、《獵罪圖鑑》等懸疑劇大崛起、古裝愛情相關不僅靠流量演員贏得話題，有多部收獲好成績擠進前10名，然而也有像《風起隴西》這樣有好卡司好分數，收視卻不太理想的優質好劇！這10部當中哪些是你的蜜糖？



【圖輯】點圖放大瀏覽看2022上半年陸劇豆瓣評分TOP10👇👇👇

+ 12

+ 13

TOP 10：《與君初相識•恰似故人歸》｜豆瓣5.8

▶頻道平台：優酷

▶主演：迪麗熱巴、任嘉倫、郭曉婷、肖順堯、胡意旋



電視劇《與君初相識•恰似故人歸》在任嘉倫、迪麗熱巴的超高顏值與女撩純情男的設定，一開播就吸引不少觀眾，劇中配角們也成為討論亮點，飾演順德仙姬的郭曉婷，以瘋魔又偏執的反派形象頻頻登上微博熱搜，貢獻了花瓣之路、踩臉林昊青（肖順堯 飾）名場面，以及被網友瘋狂吐槽的官配CP洛錦桑（胡意旋 飾）和空明（王子騰 飾），王子騰被直呼辣眼睛，大家看的時候有覺得出戲嗎？(導演不能選個帥哥來搭嗎？)

TOP 9：《且試天下》｜豆瓣5.8

▶頻道平台：WeTV、騰訊

▶主演：楊洋、趙露思



古裝武俠劇《且試天下》主演楊洋、趙露思兩人分別一人飾演多角，有各自的雙重身分，兩人互相試探的雙強設定，與大量的武打動作更是令觀眾眼睛為之一亮，該劇改編古早言情小說，劇情人物設定也不免被網友吐槽，如主角狂開金手指，朝廷江湖權謀線抄襲風波，與主角感情線因為刪減造成結局收尾略顯倉促，雖然主演都是高流量演員，也是S+的大製作卻因為劇情硬傷，豆瓣評分不如粉絲預期！

TOP ８：《祝卿好》 ｜豆瓣6.7

▶頻道平台： 台灣愛奇藝

▶主演：袁冰妍、鄭業成



電視劇《祝卿好》改編自小說《我的錦衣衛大人》，刁蠻惡女開追冷面閻王，各種花式土味情話，高速的劇情發展，甜寵又紓壓！另外一大亮點就是鄭業成行雲流水的武打戲，更讓劇集錦上添花更有代入感。劇中袁冰妍、鄭業成絕佳的CP感，直球的甜蜜互動，也讓被網友笑稱根本是「甜爽劇」，相比S+大製作這部小成本古裝劇，靠主演CP感、劇情設定、土味又上頭，引得一波好評！

【相關圖輯】網民熱議9部必睇陸劇 劉亦菲《夢華錄》硬撼佘詩曼《延禧攻略》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

TOP ７：《暗夜行者》｜豆瓣7.2

▶頻道平台：台灣愛奇藝

▶主演：李易峰、宋軼、馮德倫



繼迷霧劇場第一季《隱密的角落》、《沉默的真相》口碑收視雙豐收後，迷霧劇場第二季再度推出懸疑劇《暗夜行者》，雙面臥底的李易峰與宋軼，互相試探上演局中局，融合懸疑、緝毒不斷的反轉緊張又刺激，有種在看劇版無間道的感覺，喜歡懸疑劇的觀眾不要錯過啊！

【圖輯】點圖放大看更多《暗夜行者》劇照👇👇👇

+ 3

TOP ６：《獵罪圖鑑》｜豆瓣7.5

▶頻道平台：台灣愛奇藝

▶主演陣容：檀健次 、金世佳



網劇《獵罪圖鑑》由迷霧劇場第二季推出的懸疑劇，用繪圖的方式揭開離奇案件的破綻，也成為上半年度黑馬之一，用單元劇形式，以畫為引解決案件，劇情緊湊，最吸睛的莫過於檀健次與金世佳的雙男主組合，劇中兩人感性與理性的互補意外的在刑偵劇裡嗑起了CP，除了雙男主的探案過程，每個單元劇裡的配角案件也很吸引人，家暴男命案、老人詐騙案等，都讓這部原本不被看好的良心劇，透過劇粉宣傳登上熱搜，主演們也藉此再次翻紅，結局的伏筆也讓粉絲非常期待第二季原班人馬的回歸。

TOP ５：《親愛的小孩》｜豆瓣7.7

▶頻道平台：台灣愛奇藝

▶主演陣容：秦昊、任素汐、聶遠



電視劇《親愛的小孩》在一眾愛情、懸疑劇裡殺出重圍的家庭生活劇， 一開播就讓網友直呼真實到令人窒息！更因為劇中任素汐超強的渲染力把女人懷孕期間的辛苦焦慮、還有小孩出生後喪偶式育兒的無力，展現的淋漓盡致，更因太過真實而登上微博熱搜，引發兩極分化認為是販賣焦慮，讓人恐婚、恐育的狗血劇，但這也證明演員的實力，真實到需要被「罵」上熱搜，也是一種肯定。

TOP ４：《開端》 ｜豆瓣7.8

▶頻道平台：騰訊、LINE TV

▶主演：白敬亭、趙今麥、劉奕君



網劇《開端》由正午陽光出品，在今年初以黑馬之姿刷屏全網，一開場就是公車爆炸案吸引眼球，男女主角白敬亭、趙今麥進入死亡循環，兩人要找到幕後兇手並在爆炸案存活下來，才能脫離死亡循環。主角的表現也圈粉一波觀眾，兩人超強的CP感，讓網友戲稱在懸疑劇裡嗑生嗑死，劇中白敬亭為趙今麥擋刀、理性推理分析的超強男友力，也讓他榮登劇粉們的1月男友！除了主角劇中配角精湛演技也讓人難忘，鍋姨、焦叔、張隊每個角色都深刻的讓人心疼，這對「反炸聯盟CP」大家有嗑嗎？

TOP ３：《風起隴西》 ｜豆瓣8.1

▶頻道平台：台灣愛奇藝

▶主演：陳坤、白宇、楊穎、孫怡、聶遠



電視劇《風起隴西》改編自馬伯庸同名小說，以三國時期諸葛亮街亭一戰失敗為背景，蜀漢軍情系統「司聞曹」懷疑打入魏國的王牌間諜陳恭（陳坤 飾）代號「白帝」叛變，派遣「靖安司」司尉荀詡（白羽 飾）潛入魏國刺殺變節者，其實背後真相是蜀漢早已被曹魏的間諜代號「燭龍」給滲透，引發一連串諜對諜的故事。號稱三國版無間道，有陳坤、白宇的演技派組合，電影質感的服化道，劇情燒腦不斷反轉，豆瓣8.1的高分，這樣的良心劇在收視上卻叫好不叫座，真的是非常可惜！

【圖輯】點圖放大看更多《風起隴西》劇照👇👇👇

+ 4

TOP ２：《夢華錄》｜豆瓣8.3

▶頻道平台：騰訊、WeTV

▶主演：劉亦菲、陳曉、林允、柳岩



電視劇《夢華錄》未開播前就已經不少網友引頸期盼了，不但在開播10天內創下15億的驚人播放量，豆瓣評分高達8.3，劇中精緻的服化道，考究的傳統茶文化，被誇讚根本是立體的《清明上河圖》，更讓觀眾帶入戲中，加上實力派演員陳曉與劉亦菲將「友達以上、戀人未滿」的曖昧氛圍完美展現，會拉絲的眼神戲搭配互相試探對方心意的虎狼之詞，讓人看了少女噴發，紛紛敲碗兩人能夠再度合作啊！

【相關圖輯】劉亦菲陳曉大膽床戲成焦點！點圖放大看更多《夢華錄》劇照👇👇👇

+ 7

TOP １：《警察榮譽》 ｜豆瓣8.6

▶頻道平台：台灣愛奇藝

▶主演：張若昀、白鹿、王景春、徐開騁



電視劇《警察榮譽》講述李大為（張若昀 飾）、夏潔（白鹿 飾）、楊樹（徐開聘 飾）趙繼偉（曹璐 飾）4位懷有初心的新人警察的成長故事。劇中老鳥帶菜鳥的師徒線組合，與讓人氣得牙癢癢的派出所「刁民日常」，但就是這些「日常」溫暖又貼近生活，才讓人有代入感，與以往電視劇的警察形象大相逕庭，平凡又真實！而是另外一大亮點就是配角影帝王景春、寧理等高知名度的黃金陣容，精彩演繹一群小人物的日常，豆瓣8.6的高分可以說是當之無愧！

今年上半年還有許多好劇，如校園劇《一閃一閃亮晶晶》、 都市言情劇《餘生，請多指教》、 軍旅劇《特戰榮耀》、家庭劇《心居》也受到大家喜愛，從榜單中也可以看出，對劇迷來說卡司、愛情劇已經不是唯一主流的，觀眾口味更加多元，製作精良，劇情在線才是評分標準。今年上半年哪部是你的心頭愛？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：７月開播陸劇》暑假男神大戰！成毅、吳磊、胡一天強勢回歸，張新成再度霸屏！】