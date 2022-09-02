林襄紅遍日本！3大顏值特點讓當地女生也愛上　突圍不是單靠身材

台灣中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄是隊上的人氣王之一，近期推出第二本個人寫真書再度熱賣，她也即將準備進軍日本，與知名雜誌合作推出寫真，有望成為「第二個峮峮」，而為何林襄能夠在日本擁有高人氣？日前與林襄一同上節目《同學來了》的日本來賓木村正太就透露了關鍵。



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木村正太表示，日本人最愛的女生長相有3個特點，包括「有沒有瀏海」、「眼睛大不大」以及「有沒有臥蠶」，而林襄正好都符合3個特點。不僅如此，日本來賓一樹也指出，日本很多男生喜歡啦啦隊女孩，自己過去曾與林襄在節目遇見，她在社群軟體貼出合照後，還被日本髮型設計師私訊詢問：「你怎麼可以跟林襄一起上節目？你有這麼紅嗎？」

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林襄7月中旬參與樂天桃猿隊舉辦「上班族派對」，她穿上白色襯衫、黑短裙跳舞應援，跳到一半扣子爆開，讓粉絲大暴動，影片上傳YouTube後連國外網友都前來朝聖，至今已累積超過400萬次觀看。另外，林襄在8月24日宣布將與日本知名雜誌《Playboy》週刊週刊合作，推出線上寫真，將收入不少未公開的寫真私密照。

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