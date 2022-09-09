英女王逝世│哈里未能趕及見祖母最後一面　傳梅根不獲邀到蘇格蘭

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳離世，享年96歲。女王的王儲查理斯、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子四名子女及威廉王子陪伴在側，不過哈里卻趕不及見女王最後一面，消息指妻子梅根（Meghan Markle）及凱特並不在場。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳離世。（IG/@theroyalfamily）

外國傳媒報道，英國王室專家Katie Nicholl透露梅根沒有獲邀出席與王室成員待在一起：「據了解，儘管哈里王子未能及時趕到巴爾莫勒爾堡看望他的祖母，但家人仍希望哈里王子在場。但據我們所知，薩克斯公爵夫人梅根並沒有被邀請加入這個家庭。她說會再去巴爾莫勒爾，但我認為哈里王子在沒有妻子的情況下獨自前往巴爾莫勒爾是非常重要的。」

據知哈里和梅根原本計劃參加在倫敦舉行的WellChild Awards，較早前宣布英女王健康狀況急劇下降後，哈里夫婦已取消了露面，而哈里就獨自登上飛機，從倫敦飛往蘇格蘭。有傳媒拍得穿上黑色西裝的哈里神情哀傷，亦沒有妻子梅根在旁。

另外，與英女王感情很好的凱特在女王離世時並不在場，這個安排為了讓凱特留在溫莎堡（Windsor Castle）好好照顧三個子女。有傳媒拍得凱特親自駕車出外，到學校接首日開學的三位子女，喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）及路易小王子（Prince Louis）。