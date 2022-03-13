王妃凱特永遠記恨梅根怎欺負　但為王室只好忍氣吞聲當好新抱

英國民眾對於威廉、哈里兩位王子的妻子凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle），向來有極端迥異的觀感，凱特因為將是未來的王后，對外又少引發紛爭，因此被視為「王室好媳婦」；梅根一來是美國出身、血統不純正，又喜歡搶著當外界關注焦點，加上三番兩次公開指出王室運作的問題，英國人當她如眼中釘肉中刺，最好永遠不要再碰到。



尤其現在正值梅根與哈里在美國接受媒體大姐大 Oprah Winfrey 電視專訪的一周年，時間不但沒能沖淡所有的不愉快，英國每次有民調，都顯示哈里和梅根的支持度持續向下探底，他們與王室之間的衝突也始終無法化解。在王室專家眼中，「好人大嫂」凱特，早先一直被認為是王室內願意彌補和哈里、梅根關係的親善派，其實那也不見得是她心中真正的念頭，她對於梅根怎麼對她的，完全都沒有忘掉。

王妃凱特與梅根出席活動的近照（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

眾所皆知，梅根被指在結婚之前試禮服時與凱特起過爭執，凱特因此被氣到掉眼淚，但在歐普拉的專訪中，梅根卻堅稱自己才是被氣哭的人，可是凱特有來表示道歉，也不想再追究，王室則反駁梅根的說法。不管事情真相如何，梅根至少當著全球觀眾的面，沒有給凱特面子，這一點將讓凱特永難釋懷。

同場加映：英國王室偏愛凱特原因超現實？梅根習慣有求必應不甘冷待註定反面

但王室專家也稱，倘若之後梅根與哈里再回英國，凱特也不會當面給他們難看，仍會態度親和的對待，這就是她身為未來英國王后該做的，不可讓家醜外揚，自己的想法只能壓抑下去，即位70年的伊莉莎白二世女王就用這麼多年以身作則給子孫們看，成為王室的一員，自己的一切都沒有義務重要，絕對不能讓個人的聲音凌駕一切，凱特是很認份會繼續這樣下去。

因此凱特在必要時，仍然會幫忙替哈里、梅根與王室之間做橋樑，修補彼此之間的裂縫，可是這不代表她真心接納或喜歡梅根，只是她的身分讓她永遠不會誠實表現出對梅根的好惡。

同場加映：英國王室｜凱特40歲生日肖像照透露隱藏個性 向戴安娜王妃致敬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

同場加映：梅根又贏！3大優勢超越凱特 登「最常被提及英國皇室成員」冠軍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

延伸閱讀：

英國「跳水王子」下體大曝光！跑趴玩太嗨被當眾脫內褲

超愛出風頭梅根突然變低調 背後有秘辛？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】