新書爆料梅根婚禮與閨蜜聯手對抗大嫂　凱特疑因不被體諒即場爆喊

哈里王子與梅根自2020年宣布脫離王室後,負面新聞不斷。兩人接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)獨家訪問期間,除了大爆與王室的衝突和分歧而曾萌生自殺念頭,提到在婚禮前弄哭凱特的傳聞,梅根即反指對方才是弄哭自己的人。不過日前竟有新書爆料,指就夏洛特公主是否該穿上襪褲,梅根與閨蜜聯手讓凱特氣得爆喊。

英國傳記作家Tom Bower在日前出版的新書《Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors》中爆料,指梅根與凱特就夏洛特公主在梅根婚禮的花童打扮因「沒穿襪褲」而引發了紛爭。在試穿的時候,凱特認為女兒應該遵循王室傳統穿上褲襪,而且裙子長度太短,可惜梅根卻毫不讓步,更拿夏洛特與閨蜜女兒作比較,其閨蜜亦在旁附和梅根。

Tom Bower表示,凱特當時非常不高興,並認為梅根曾欺負凱特工作人員的傳聞似乎得以證實。在書中,Bower引述不具名消息來源指出,凱特在試裝時確實因梅根而哭了,因為當時才剛誕下路易王子的凱特非常疲憊,無力處理花童禮服上的分歧,但梅根完全沒有體諒她。最終,梅根與哈利的婚禮上六位小花童全都沒穿上襪褲。

英國傳記作家Tom Bower在日前出版的新書《Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors》中爆料,指凱特被梅根及其閨蜜弄哭。(網上圖片)

對於所有消息來源,Bower透露都是不喜歡梅根的人,但這是因為梅根曾明確指示所有朋友與工作人員,不能跟自己透露半點口風:「這是相當艱難的挑戰,我找到了足夠的人來受訪,超過80人。」更稱這本傳記是公正的,內容亦經過仔細篩選,直言從來不會把失真或無法證實的假消息寫進書裡。