昔日圍巾掛英女王肩上超驚慌！YOSHIKI發文哀悼憶陛下溫柔待人

英國女王伊利沙伯二世（Elizabeth II） 8日與世長辭，各界哀悼致意，日本樂團「X JAPAN」團長YOSHIKI曾與女王見面，一同觀賽，他9日也於社群發文哀悼「Rest In Peace」。



YOSHIKI透露2019年與英國女王見面，「我永遠不會忘記陛下如何善待我，以及當時她對我說的話。我致以誠摯的哀悼」。

YOSHIKI也憶起當時還發生一件糗事，他的長圍巾因風吹意外掛在女王肩上，先是一旁女星Gillian Anderson看到後驚張大嘴，接著YOSHIKI也顯得驚慌失措，畫面還被拍下來，他當時發文致歉，並透露事後與女王談話，女王也溫柔回應，成為讓他永遠記得的經歷。

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