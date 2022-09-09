英女王逝世｜最後亮相「手背驚見這傷痕」　高齡病重仍須辦公惹議

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，另譯「英國女王伊麗莎白二世」）在英國當地時間8日傳出身體不適消息後，全體王室成員動員前往陪伴，引起全球關注，儘管官方推特一度表示無大礙，但英國女王最終仍於當地時間傍晚6時許駕崩，享耆壽96歲，生前最後亮相也引起熱議。



傳奇人生寫下最終章的英女王，帶領英國走過了70年之久，其生涯最後一次在大眾媒體下公開亮相，便是日前接見新任首相特拉斯（Truss），而當時英女王手背上的大片瘀青也引起民眾熱議，臆測是打點滴所留下的傷痕。

而就在接見特拉斯2天後，身形消瘦的女王便傳出離世消息，也讓女王身體狀況欠佳卻仍須辦公的話題甚囂塵上，後便有網友指出，高齡者打完點滴很容易出現瘀青現象，認為應該不用過多臆測，但仍為女王的離世深感哀戚。

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