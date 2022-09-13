梅啟明稱兒子患重病要籌錢醫病　反被踢爆滿嘴謊言更私下取消保單

已故歌手梅艷芳哥哥及有「遺產界KOL」之稱的梅啟明早前與梅媽覃美金母子關係決裂，梅啟明入稟高等法院，指姪兒梅柏麟及負責照顧梅媽的看護鄭姑娘欺壓軟禁梅媽，向二人索償合共800萬元。梅啟明又指梅媽被姪兒及看護軟禁在海濱花園其中一座住宅大廈內某個單位內，企圖阻止他們兩母子見面。

梅啟明其實找梅媽全因為梅媽曾向他承諾，如果梅啟明活過70歲就會給他500萬，今次梅啟明就是來找梅媽拿錢的。梅啟明指自己13歲的兒子Richard頸上出現腫瘤所以要籌錢醫病：「而家我個仔喺馬來西亞，發現頸附近有不明腫瘤，唔知係唔係癌症，所以我好想搵到梅媽，話佢知個孫而家有事，想籌錢送佢返嚟香港幫佢醫病。」

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梅啟明兒子Richard對於爸爸這個行為表示不滿，所以挺身而出解畫，指爸爸梅啟明大話連篇，利用他來達到目的。Richard踢爆爸爸梅啟明根本沒有關心過他，自去年底Richard跟隨媽媽Joey回港處理梅啟明出軌問題，眼見梅啟明全無悔意，還對他們母子喝罵，令Richard身心受創，因情緒問題而令頸部出現問題有腫起的情況。

Richard又指媽媽Joey曾把頸部腫起的照片傳給梅啟明，但梅啟明完全沒有回覆，梅啟明更向大家說Richard疑似有癌症，馬來西亞的報章也有報道，令每個人都以為Richard患有重病。梅啟明更偷偷把Richard的保單取消，轉買另一份保險，而新保單的受益人是泰籍情婦。

梅啟明兒子Richard對於爸爸這個行為表示不滿。(朱棨新攝)

而Joey更踢爆梅啟明一次又一次的欺騙，早前梅啟明曾公開悔過書，令Joey以為梅啟明決心離開泰籍情婦，但可惜事與願違。梅啟明曾叫在馬來西亞生活的Richard退學回港一同生活，Joey與Richard滿心歡喜以為可以回港與梅啟明團聚時，梅啟明卻對Richard說︰「沒地方住，你不要回來。」令一心以為爸爸還愛他的Richard心碎。而早前Richard曾致電予梅啟明，但一直沒有接通，原來是泰籍情婦不讓梅啟明接聽他們的電話。Richard一直想念爸爸的愛錫，所以對梅啟明一次又一次的存有希望，可惜梅啟明一次又一次的令他們失望，到最後二人更對梅啟明死心。

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梅啟明悔過書全文。（資料圖片）

Joey曾提到回港後曾經報警求助，次數多達三次，最嚴重一次因為當時梅啟明曾出手傷及Richard，於去年底梅啟明曾對Joey說數天不回家，但被Richard發現一封泰籍情婦的醫院信件，梅啟明怕被Richard看見信件內容就把Richard推倒在地而受傷，更立即奪門而出。Joey與Richard因為受傷而到警署備案，警方對他們二人說可以立即把梅啟明拘捕，但Joey不想梅啟明因此事而被拘捕，所以取消追究，警方更把事件轉交社工處理。