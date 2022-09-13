金剛一夜變出超濃密頭髮　原來是新劇女裝造型　朋友恥笑太得人驚

台灣男星金剛（李信樵）和藝人小嫻（黃瑜嫻）的戀情在今（2022）年5月畫下句點。而金剛在7月中旬赴大陸拍新戲，目前人在浙江橫店的他10號也在社群上祝大家中秋節快樂，並以超滑稽的女裝造型亮相，藝人小甜甜（張可昀）見狀忍不住嘲笑「不要這樣嚇你乾女兒」。



金剛近日在橫店進行古裝劇拍攝，而當日恰逢中秋節，他也利用拍戲空檔不忘向大家祝賀，逗趣表示「常餓祝大家中秋節快樂！烤肉節快樂！」而從照片中可看到，他戴著女性假髮，突然轉身對著鏡頭嘟嘴，俏皮模樣讓眾多網友笑翻。

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過去多以平頭及蓄鬍造型亮相的金剛，在近日因為拍攝需要便忍痛將自鬍子剃光，並透露自己還在適應沒鬍子的模樣，如今他又穿上女裝再次改變造型，與往日陽剛味十足的他形成極大對比，許多藝人好友包含小甜甜、苟芸慧及胡蓓蔚也在留言區現身，直呼「金剛大嬸中秋節快樂」、「好⋯⋯漂亮」、「不要這樣嚇你乾女兒」。

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據悉，金剛到大陸拍戲後不論是生活上還是工作方面都出現不少狀況，「這次不知道因為某些原因暫時還沒開工」、「結果…我衣服帶太少，沒衣服穿了…X」，幸好從目前動態來看，生活似乎已經逐漸步入正軌，新戲也正火熱拍攝中。

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