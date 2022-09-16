Angelababy吸煙事件「店家道歉了」　破戒反獲諒解：偷拍者可恥

Angelababy出道多年以來，一直傳出煙癮極大，昨日她抽煙的影片突然在微博上瘋傳，只見baby似乎與一群朋友聚會玩樂，放鬆盤腿坐在椅子上，右手拿著一根煙，不時抖抖煙蒂後吸入口中，十足就是老煙槍，但該偷拍影片傳出，也引發網友好奇到底是誰出賣baby，為此，店家終於發文致歉，表示是前離職員工拍的，承諾未來會加強管理。



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原來，Angelababy與朋友一起去某間棋牌店玩狼人殺，原本心情放鬆，抽煙過程卻被拍成影片，還上了熱搜榜首，為此店家也發文認錯，提到偷拍者是前離職的員工，深感抱歉，並說先前很多明星、網紅都到本店玩過，從未發生類似的事情，以後一定會更加強管理，另外，有自稱是員工的網友造謠Angelababy，店家也強調該人是冒充的，一定會追究法律責任。

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Angelababy抽煙影片傳開後，她並未被大肆批評，倒是偷拍者被認為不道德，「雖抽煙沒什麼，但真毀形象」、「不是說戒煙了嗎？怎麼又抽上了」、「怎麼能有人抽煙抽得這麼漂亮」，也有人抨擊偷拍者：「抽煙是她的自由，偷拍者可恥」、「欠打的偷拍者」、「偷拍發布合理嗎？」不過baby也早就承認自己有煙癮，並說吸煙是不良嗜好，決定要戒煙，還曾在2020年轉發朋友的貼文表示：「我可不吸煙了。」看來如今仍在努力中。

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