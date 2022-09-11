Angelababy懶理去洋化風波不改藝名 中秋著低胸裝化身嫦娥飄仙氣
撰文：聯合新聞網
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近日大陸娛樂圈一度掀起「禁用外文藝名」風波，還傳出知名又當紅的Angelababy也可能必須全面改成中文名楊穎，不能再用英文的藝名，不過到現在差不多快10天，還沒見到她有何改藝名的大動作，就連她在中秋夜現身浙江衛視節目「聽說很好吃」的宣傳廣告，署名也還是「Angelababy楊穎」，英文藝名也仍存在。
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在中秋夜的「聽說很好吃」中，Angelababy以古裝扮相出現，美麗優雅，她也在微博上發布自己的古典造型，寫道：「中秋限定版嫦娥攜玉兔，祝大家節日快樂」，粉絲報以熱烈迴響，大讚實在太美，未來關於嫦娥傳說的想像又多了她的版本，而她手上的可愛玉兔，也不同於傳統印象中大隻、每天辛苦搗藥的模樣，反而有種超萌的魅力。
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