盤點7部人氣歐美戀愛真人騷！《裸身求愛21天》荒島全裸搏命求偶

近幾年來實境節目越來越紅，各家串流平台推出五花八門的真人騷都收視開紅盤、獲得大批粉絲們的喜愛，其中就屬「戀愛話題」最能引起大家共鳴，不僅讓觀眾吃瓜不停，也讓演出的素人們收獲百萬粉絲數！今天就帶大家一覽7部三高（高顏值、高人氣、高討論度）的「戀愛真人實境節目」吧！



【圖輯】點圖放大看「7部高人氣歐美戀愛真人騷」👇👇👇

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一、《美女與宅男澳洲篇》Beauty and the Geek Australia

《美女與宅男澳洲篇》的前身《美女與極客美國篇》是由演、製雙棲的艾斯頓古查（Ashton Kutcher）擔任製作人，宣傳期間被媒體稱之為「終極社會實驗」引發熱議，收官時還讓一票粉絲大呼可惜。（美女們在個人訪談時都表現得非常無釐頭真的超好笑）

TLC旅遊生活頻道推出《美女與宅男澳洲篇》第七季，開播後在IMDb拿下7.6顆星的高分好評。該節目以美女配宅宅的稀有題材為主軸，每集會有不同挑戰，贏家享有單獨約會的獎勵，與自己的拍擋在浪漫氛圍下加深感情，而夜晚舉辦的社交派對，則是可以自由選擇感興趣的對象聊聊天，最終勝利者不僅能抱得美人歸還能獲得十萬澳元（約52萬港幣）。（直接變人生勝利組）

二、《盲婚試愛》Love Is Blind

「Love Is Blind」真實上演，這次不僅僅是談戀愛，而是玩更大直接結婚啦各位（文化衝擊），你們能想像在經過十天的盲選約會後就跟最熟悉的陌生人結婚嗎？（笑）製作組找來三十位真心想結婚的素人男女來相親，每次約會只能待在區隔的艙裡交談，不看外貌，只聽聲音憑感覺，從快速約會中尋找你的真命天人。

一直到答應求婚後，才能見到自己心儀的對象，接下來就到面對雙方家長解釋來龍去脈和籌備婚禮的大關卡，究竟會是Happy Wedding還是Bad Ending呢？最新一季《盲婚試愛》已於Netflix上架，日本篇也預告第二季會在2023年上線喔！

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三、《裸身求愛21天》Naked and Afraid of Love

Discovery最廣為人知的實境節目《原始生活21天》（Naked and Afraid）所延伸出來的《裸身求愛21天》，邀請16名素人一絲不掛（你沒看錯⚆_⚆）體驗荒島求偶，在思考求生方法的同時也在確認對方心意（很難集中精神誒，視線跟大腦都是），難道這就是傳說中的患難見真情！？

非常有深度一點都不膚淺！能學習到實用生存技能外，還能一邊觀察種種綠茶行徑喔（笑），第一集就直接開搶、第二集馬上親親（字幕開嗆Bennett幹話王XD）、第三集新成員加入、第四集衍生出女女戀！？（永遠猜不透的劇情真的好好看拜託去追）

四、《慾罷不能》Too Hot to Handle

可以說是發電機雲集的《慾罷不能》從2020年第一季播岀後獲得廣大迴響，陸續推出巴西篇、拉丁美洲篇也都頗受好評。拍攝過程中熱血沸騰、火花十足的香辣畫面也是留言區討論的重點之一。有趣的是節目主持人（a.k.a.性愛禁令守門員）竟是智慧型個人助理「Lana」！

這檔真人騷的主旨在於教導成人更注重深層的情侶關係，而不是著重在滿足肉體慾望，製作組號召一群最性感、最飢渴，卻害怕許承諾的約炮高手，在禁止性愛的規定下找回愛情的初衷，遊戲規則是當玩咖們有不當性接觸，會根據程度上的不同從獎金中扣除，而最後贏家得到剩下的金額。目前美國篇已預告未來會有第四季，巴西篇則已於9月28日上架。

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五、《戀愛島》Love Island

由英國發跡的《戀愛島》可以說是這一系列戀愛實境節目的始祖，大火後成為各家串流平台爭相效仿的對象。邀請各地帥哥美女來參加，以找尋「真愛」為目的，首集就開門見山幫來賓配對，經過一連串的挑戰和嬉鬧相處後可以和真的合得來的人重新搭檔。島民們從調情到確認關係的過程充滿戲劇性（I GOT A TEXT!!!!超愛聽到這個關鍵字）最大看點是每天清晨或下午能看到猛男們健身時各種肌肉特寫。（完全重點誤）

島民的個人訪談時間幾乎都在聊他們的理想型、兩人有沒有起化學反應，以及彼此關係的進展，相較於《欲罷不能》少一些肉慾多一份真情。令人意外的是「由觀眾投票決定」要淘汰誰和哪對情侶能贏得獎金十萬美元（約78萬港幣），每次都讓人緊張到快窒息，鄉民們雪亮的眼睛會盯準不認真談戀愛的人送他們直接回家。

六、《最後通牒：唔結就分》The Ultimatum: Marry or Move On

喜愛韓國《Change Days》的觀眾一定也會喜歡《最後通牒：唔結就分》！六對素不相識的戀人因為「結不結婚」的問題而有了交集，關係中一方對另一方發出最後通牒，不結婚就分手！節目宗旨是找到適合結婚的對象，給大家一週時間自由發展，再來挑選最契合的人同居（換妻遊戲開始），一起參加不一定會一起走到最後。很幸運地，其中一對參加情侶Alexis和Hunter在換伴侶之前意識到彼此的重要性，當眾求婚。接著又有一對戀人如法炮製，參加者April爆氣直接站出來質問（有話直說就是我的忍道）。

「最後通牒不是讓對方如你所願的好方法，但是可以讓你在你能接受的時間，得到答案的最佳方法。」（政治正確一百分）

七、《翻撻前度大集合》Back With the Ex

四對分手多年的情侶仍對彼此念念不忘，《翻撻前度大集合》讓他們再次以戀人身份共處三星期，來決定這段感情是否值得重來，旅程促使他們傾聽和釐清想法，當初為什麼分手，現在為什麼想繼續在一起？舊愛真的是今生摯愛嗎？

最艱難的部分鐵定是面對前任的生活圈，接受家人朋友們的擔憂和意見（場面一度火爆壓力山大），重拾當年分手的傷痛，捫心自問真的可以原諒對方並牽手向未來前進嗎？看著他們坦誠面對、重修舊好真的很欣慰，兩個人都有所成長。（梅格和傑瑞米的結局真的讓爆米花小姐太驚訝了）

戲劇性的情節多到邊看邊尖叫好興奮喔（吃瓜吃到肚子都不餓了），爆米花小姐一直都是《戀愛島》的忠實觀眾，但最近更偏向《裸身求愛21天》了～你們最喜歡哪部呢？

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