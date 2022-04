Ultimatum｜可能係Netflix最刺激真人騷　換伴動真情飛正印私奔？

單身男女求愛真人騷向來都大受歡迎,繼《盲婚試愛》(Love Is Blind)及《慾罷不能》(Too Hot To Handle)後,Netflix再推出超瘋狂真人騷《最後通牒:唔結就分》(The Ultimatum: Marry or Move On),上架後引起全球觀眾關注。節目參賽者透過交換伴侶的方式來探討結婚共識問題及愛情價值觀,各參賽者的感情線比過山車還要刺激,而換伴期間「小三」及「正印」之間針鋒相對才是重點,十斤花生都唔夠!



《最後通牒:唔結就分》可能係Netflix史上最癲嘅戀愛真人騷。(Netflix)

《最後通牒:唔結就分》由《盲婚試愛》的團隊打造,玩法比過往的戀愛真人騷更刺激。節目邀請6對情侶參加,每對情侶都本身存在一些問題,當中可能是男方或女方下結婚最後通牒。節目開始後所有人都會恢復單身,自由地約會其他參賽者,在一周後決定與新兌現同居試婚三星期。結束後回到正印身邊再過三星期同居生活,借考驗決定是否接受最後通牒,結婚或立即分手。

節目玩法比過往的戀愛真人騷更刺激。(Netflix)

在節目過程中,每對情侶都有著不少問題。有人因為成長背景而對婚姻沒有信心,有的因生小孩而無法得到共識,亦有人因溝通問題而無法繼續走下去。在觀看期間確實是帶出了大部分情侶之間有可能遇上的棘手問題,拋出一堆問題讓觀眾反思,如果自己正跟伴侶遇上相同問題怎樣以最好的方式去解決問題,並了解到怎樣的另一半最適合自己。

Jake遇到跟自己性格相近的Rae便立刻投入感情,更與對方發生關係。(劇照)

在交換伴侶期間出現了大量戲劇性的驚人發展,參賽者Jake一直都認為女友April太過咄咄逼人,當遇到跟自己性格相近的Rae便立刻投入感情,更與對方發生關係。另一焦點就落在被封為犯眾憎的Madlyn身上,她與Shanique的男友Randall配對成功。在過程中兩人擦出愛火,冷靜的Randall願意接受瘋狂的Madlyn。

Randall認為Shanique太強勢。(劇照)

Madlyn因經常口不擇言傷害其他人,而被觀眾鬧爆。(節目畫面)

不過在6位女參賽者聚會時,經常處於醉酒狀態的Madlyn竟然當著Shanique面前無間斷地狂讚Randall性感,亦滿足及符合了自己想要的每個條件。看到Shanique並沒有反擊,Madlyn竟然示威:「我跟Randall在鏡頭背後親熱,仲摸到你男友有生理反應」。在旁的Rae勸她不應該繼續說下去時,Madlyn竟然爆粗表示自己根本不用理會Shanique的感受。

節目值得追看之處就是夠真實,為了節目效果難免會安排戲劇性的情節,但參賽者遇到的感情問題,相信是不少情侶在結婚前需要討論到的細節。如果大家都想知道誰能步入教堂,有誰在試婚時動真情跟正印分手與新歡「私奔」,就一定要看大結局重聚篇!