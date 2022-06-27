Discovery推出全裸求愛真人騷　荒島求生21日挑戰電視史最激尺度

求愛真人騷愈來愈受歡迎，繼《盲婚試愛》（Love Is Blind）、《慾罷不能》（Too Hot To Handle）、《最後通牒：唔結就分》（The Ultimatum: Marry or Move On）之後，Discovery Channel推出全裸求愛真人騷《裸身求愛21天》（Naked and Afraid of Love），因超大尺度而成為網民熱話。

Discovery Channel推出全裸求愛真人騷《裸身求愛21天》（Naked and Afraid of Love）。

《裸身求愛21天》將傳統的戀愛方式大顛倒，參與節目的8位單身男女將會以全裸上陣，在互相看過對方裸體後才開始求愛的不同階段。期間參賽者要在荒島求生，共同克服難關，包括出外覓食、鑽木取火、搭建屋棚，透過這些過程來互相認識及發展過程。

參與節目的8位單身男女將會以全裸上陣，在互相看過對方裸體後才開始求愛的不同階段。（節目畫面）

8位參賽者的顏值都頗高，有心理學博士、靚仔調酒師、夏威夷小姐、大隻消防員等，並在現實生活中都尋找不到真愛才參加求愛配對。節目中最多人討論的，就是參賽者之間的火花及多角戀。另外，值得留意的是參賽者們的真實生理反應，為了能夠在電視播出，Discovery Channel將男女的重要部位打格仔，但情慾交流並沒有刪掉，絕對是挑戰電視史上最激尺度。