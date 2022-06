Discovery推出全裸求愛真人騷　荒島求生21日挑戰電視史最激尺度

求愛真人騷愈來愈受歡迎,繼《盲婚試愛》(Love Is Blind)、《慾罷不能》(Too Hot To Handle)、《最後通牒:唔結就分》(The Ultimatum: Marry or Move On)之後,Discovery Channel推出全裸求愛真人騷《裸身求愛21天》(Naked and Afraid of Love),因超大尺度而成為網民熱話。

《裸身求愛21天》將傳統的戀愛方式大顛倒,參與節目的8位單身男女將會以全裸上陣,在互相看過對方裸體後才開始求愛的不同階段。期間參賽者要在荒島求生,共同克服難關,包括出外覓食、鑽木取火、搭建屋棚,透過這些過程來互相認識及發展過程。

8位參賽者的顏值都頗高,有心理學博士、靚仔調酒師、夏威夷小姐、大隻消防員等,並在現實生活中都尋找不到真愛才參加求愛配對。節目中最多人討論的,就是參賽者之間的火花及多角戀。另外,值得留意的是參賽者們的真實生理反應,為了能夠在電視播出,Discovery Channel將男女的重要部位打格仔,但情慾交流並沒有刪掉,絕對是挑戰電視史上最激尺度。