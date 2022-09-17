于正屢讚趙麗穎自稱有聯絡　曾想簽對方被拒絕

人氣女星趙麗穎拍攝的劇集《野蠻生長》已殺青多時，近日劇集官網就播放首支預告，趙麗穎飾演的許半夏幹練又不失氣度，再加上劇情緊湊，未播已經引來好評，不少網友都期待定擋播出。而有「金牌製作人」之稱的于正，在回答網友提問有關她的問題時，他則表示「她從來都是第一名」，給予她的認可，令她的粉絲們都相當開心。

趙麗穎新劇《野蠻生長》首播預告，大受好評。（影片截圖）

從《野蠻生長》的預告片看，趙麗穎飾演的許半夏相當帶感，展現出幹練女性一面，在商場上獨自面對不同挑戰，不畏男性﹑失敗，氣場全開撐起一間鋼廠，還用相當霸氣的態度表示：「未來這個鋼廠董事長是我，法人也得是我。」果敢的人物特質，令大家再看到她更多不可能的一面。而且劇集節奏感強，畫面清晰，沒有太多濾鏡幫襯，給人一種強烈的真實感，引來網友們紛紛大喊快播出。

而有細心的網友發現，劇中的趙麗穎看似圓潤不少，懷疑她是為角色增肥而拍攝，但她則表示：「沒有特意增肥，演着演着就胖了，角色使然，許老大加油。」

趙麗穎在劇中展現幹練一面。（影片截圖）

趙麗穎表示沒有特意增肥。（微博截圖）

眼見趙麗穎新劇如此精彩，而有網友就向曾同她合作過劇集《陸貞傳奇》的于正詢問道：「于老師，看小趙的《野蠻生長》片花了嗎？她真的好厲害。」而他亦親自回覆：「她從來都是第一名。」認同她的表現，讓趙麗穎的粉絲相當開心。

于正對趙麗穎讚不絕口。（影片截圖﹑于正微博圖片）

事實上，于正已經不是第一次讚許趙麗穎，他曾在訪談節目中表示：「我從藝以來，我真正最喜歡的演員就是趙麗穎。她從我的戲裡出來的，不服輸的精神，我覺得好的演員最重要的是對得起自己這段人生，我挺喜歡她的。」而他曾表示第一次同趙麗穎見面合作時，已經喜歡她還想簽下她當旗下藝人，可惜當時的她已經有經理人，雖然如此但他們仍合作得非常愉快，而于正在回覆網友問道有沒有跟趙麗穎聯絡時，他則表示：「偶爾」，相信他們交情應該不俗，大家都希望再看見他們合作，相信作品一定會很精彩。

趙麗穎同于正曾合作《陸貞傳奇》。（《陸貞傳奇》微博圖片）