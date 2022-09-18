台東地震｜女星白冰冰轟警報沒通知　質疑氣象局系統或人為有問題

台東縣關山鎮17日晚間9時42分發生芮氏規模6.4的強震，豈料18日下午1時19分台東地區再發生規模5.9地震，2次地震的搖晃幅度大且時間也較長，而不少民眾透過社群平台發文報平安的同時，也疑惑為何發生地震和多次餘震，手機都未跳出地震警報。對此，藝人白冰冰18日一早也無奈直呼：「就覺得真不能及早偵測嗎？」



白冰冰18日在臉書上發文表示，以往地震前夕會聽到手機發出淒厲的警告聲，而她也會在隨後的1分鐘內感受到地震，其實當時她就有了「不能及早偵測？」的疑惑，認為通知和地震幾乎同時到來，民眾根本做不了任何準備。不料，地震17日晚間到來時，白冰冰完全沒有收到任何地震警報通知，也讓她傻眼直呼：「這麼大的地震，到底是偵測不到？還是系統發生問題了？還是人為疏忽了？」

就有民眾留言解惑，表示目前全球科技仍無法預測地震到來，且只要發生地震，警報系統幾乎會同時響起、感覺地震，而不在震央附近的地區也只有幾秒內的反應時間。另外，也有民眾陸續補充有否收到地震警報的通知：「有收到通知，不過來不及有啥動作就開始搖晃，希望大家都平安」、「我們住雲林有收到 響很大聲，然後覺得不對勁，真的就地震了，我們家毛孩跟著叫」、「北部不大根本不會響！」

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事實上，根據中央氣象局地震測報中心的資訊，「強震即時警報」的效能為當台灣島內或近岸地區發生規模4.5以上、預估震度達3級以上的地震時，才會在地震發生後的10至20秒，快速測得初步震央資訊，進而透過各式科技、結合經驗公式演算，推算各地預估震度，隨之提供全國各地接收者強震警報，以有效達到防震減災的目標。

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