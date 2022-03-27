厄瓜多沿海地區罕見發生6.2級地震　天空驚現詭異白光嚇壞人

南美洲國家厄瓜多沿海地區當地時間3月26日晚間發生多次黎克特制5級以上的強震，社群平台上也傳出多張當地房屋倒塌的照片及影片。官方表示，目前已獲報在部分地區出現災情，不過詳細傷亡情形仍有待確認。



根據厄瓜多地球物理研究中心報告顯示，當地時間晚上11點28分左右，位於西北部的埃斯梅拉達斯（Esmeraldas）紀錄到黎克特制6.2級的強震，且深度僅10公里。隨後在同一地區又發生一系列規模5級以上的餘震。

地震發生後，社群平台上出現不少當地房屋倒塌的畫面。其中一段影片顯示，畫面中的2名女性原本正在開心的拍攝跳舞影片，沒想到跳到一半突然一陣天搖地動，身後的白色帳篷也劇烈搖晃，天空更出現宛如閃電的詭異白光，讓2人嚇得抱在一起驚聲尖叫，接著現場便陷入一片黑暗。

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另外也有民眾拍下部分民宅被震垮，街上一片漆黑的畫面，連當地醫院內的天花板和電燈也被震落，不過目前尚未接獲人員傷亡的消息。

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