日本大地震後民眾竟瘋搶「包裝損壞商品」？全因聰明商家一句話

日本於3月16日時發生大地震，其中宮城縣與福島縣偵測到震度最大達6級，所幸沒有造成海嘯，沒有讓災情擴大，不過各城鎮仍傳出有大停電、建築損毀等情事，甚至不少店家架上的商品都掉落、損毀。然而，有商家藉此機會，透過幽默的方式來推銷自家產品，意外造成了熱銷的情形。



據日媒《Jタウンネット》的報道，日本Twitter上有網友分享近日在福島縣的「國見休息站」中，看見裡頭的農產超市，販售著因為地震摔過、外觀有些破損，不過內容物良好的商品集中在其中一區販售，不過這些商品並沒有打折販售，因為店家稱，這些商品是「挺過震度6強考驗沒輸的佼佼者」，所以儘管包裝有些變形，價格仍舊沒有打折。

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對此，店家表示，由於先前就曾經發生過類似規模的大地震，因此店內已經有做防震設備，此次地震造成了大約有十分之一的商品受損，大致上都是點心類的包裝受到「輕傷」而已。顧客們也對於這些「挺過地震」的商品感到相當有興趣，推出後至今已經賣掉8成左右，店家也感到相當感激。

網友們見到這樣的現象也回應「這些商品真的是強者」、「不降價也很好，支持」、「感覺（商品）毅力十足可以帶來好運」、「感覺如果吃下去，就可以在大地震中存活下來」、「既然是克服了6級地震的『頑強產品』，那就有吉祥與感恩的意思，它也可以是一個護身符」、「就憑這種『我會帶來好運』的精神，就算不降價也會買」、「應考生可能會很需要」。

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