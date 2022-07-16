末日先兆？5米長皇帶魚浮智利海面　網民重提311地震前驚見數十條

智利有漁民前陣子抓捕到1隻身長16英尺（約4.8公尺）的巨型「蛇魚」，引發當地民眾熱議。專家解釋，此魚名為皇帶魚（Oarfish），最長可達11米，儘管對人類並不會構成威脅，但卻被許多人視為「末日與災難」的前兆，其中2011年日本福島大地震來襲之前，當地民眾就曾發現數10隻皇帶魚浮出海面。



綜合外媒報導，智利阿里卡市（Arica）有漁民發現捕獲了1隻皇帶魚，其身長達4.8米，引發當地民眾熱烈討論，許多網友更擔心此現象為末日、災難的前兆，紛紛直呼，「現在我們應該逃去哪裡」、「我想搭上諾亞方舟」、「末日要來了」。

智利有漁民發現1條身長4.8米的皇帶魚，坊間流傳當皇帶魚浮出海面時，恐怕代表將發生重大災難。（圖／翻攝自YouTube）

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皇帶魚有著「龍宮使者」、「鯡魚王」的別稱，平時其實都生活在1000公尺的深海當中，除非是在死亡、繁殖時才會浮出水面。然而牠的現身，卻往往會被質疑恐是海底板塊出現變動，尤其又以2011年日本福島大地震發生前，日本民眾發現數10隻皇帶魚最為著名。

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針對眾說紛紜的傳聞，科學家解釋，皇帶魚平時都是以微小的浮游生物為主要食物，牠並不會對人類帶來威脅與危險，很可能只是受到風暴、強勁洋流影響，才會因此浮出水面。

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