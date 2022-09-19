Angelababy瘋傳請男模做「陪玩」　網民靠兩大線索揭穿可能係流料

Angelababy離婚後雖專注於事業，但近期一直遭有心人放「黑料」破壞名聲。近日網上瘋傳Angelababy抽煙的視頻，吞雲吐霧的她與平常氣質女神的形象有所出入，但這一段「黑料」未有遭到網民反感，反而是稱Angelababy私底下的美貌竟也無死角，更指責偷拍者的居心和道德缺失。



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除了抽煙影片被曝光，接連著還爆出Angelababy的另一單「黑料」。有人聲稱Angelababy在該次玩劇本殺的聚會中，在場的都並非友人，而是她花錢請回來的「陪玩」。爆料者表示與Angelababy玩遊戲的都是男模特兒，每一名都是被Angelababy以港幣約3500元聘請的陪玩。但最怪的是，這群人中包括藝人宋威龍，瞬間讓爆料者的黑料被「打臉」，而且當日在場的並非全男班，也有數名女生在場，因此不少人都直接推翻「花錢請男模」一說，更表示僅宋威龍一人有顏值。

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這次的「黑料」似乎也沒有傷及Angelababy名譽，網民留言大部分都是力挺居多，甚至有人指：「這就是為什麼女孩要有錢，在不開心時還可以買開心。」還有人留言問Angelababy要請人嗎？自己也想當陪玩。但大部分網民都幫忙推翻Angelababy花錢找人陪玩劇本殺的傳聞，稱：「Angelababy還需花錢找男生嗎？」

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