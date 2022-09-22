舞蹈員指阿Mo兩個月來承受極大痛楚：有人聲稱提供協助卻愛理不理

MIRROR演唱會嚴重意外發生至今近兩個月，重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留院治療，早前阿Mo父親發出代禱信，指阿Mo已轉至腦神經外科病房。李牧師早前與當日的舞蹈員見面，交代阿Mo近況，雙方互相擁抱給予支持和鼓勵。出席的舞蹈員之一Terry透露阿Mo女友So Ching「瘦至皮包骨」，大感心痛。

男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今已兩個月，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（「momo.lky」IG圖片）

今日（22日）另外兩名舞蹈員Tank Leung和Nok先後發文透露見面情況。Tank表示即便阿Mo爸爸身心疲累，但仍用沉厚的聲音慰問大家「你們還好嗎？」Tank坦言：「呢一句說話蘊藏多麼深厚嘅感情，我們的擁抱含著支持、關懷、愛，這些成為我嘅動力。感謝你們支撐著。最後我只希望 Mo能身體健康，我真係好想。」

阿Mo家人和So Ching近日與意外發生當日的舞蹈員見面。（IG@nok_hoi）

Nok則表示已同阿Mo合作逾兩年，意外奪走了他們的快樂，「如果，如果當初Mo行快兩步行慢兩步，如果Mo無（冇）接呢個Job，如果Mo當初唔跳舞...太多如果但係呢個世界係無如果。」

兩名舞蹈員Tank Leung和Nok先後發文透露見面情況。（IG@tank_leung）

Nok表示，意外發生兩個月來，阿Mo一直在意識清醒的情況下承受極大痛楚，Nok表示：「有人聲稱要提供協助卻愛理不理，有人事不關己卻作出無私奉獻，呢個世界就係咁諷刺...」最後Nok指感恩阿Mo身邊有家人和女友陪伴，「想同你地講聲你哋好偉大，辛苦你地了，我哋咁多位Dancer會一直同你地同行！」