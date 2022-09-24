金剛勇救台性感女星「晚10秒就會見上帝」賴芊予揭意外過程好恐怖

台灣直播平台「Up直播」旗下人氣火紅的藝人主播賴芊予深獲粉絲喜愛，社群上擁有80萬粉絲追蹤，從平面模特出身，做過超跑車模、主持人、辦公室秘書、最後決定轉戰演藝圈發展，目前是各類談話性節目的常客，也斜槓花藝設計師，為多家知名餐廳、甜點店、SPA店及美容業設計室內花藝，再加上在平台上賣力直播，全力衝刺事業！



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賴芊予擁有32E、23、33的好身材，平時努力運動維持體態，包括重訓、核心、瑜伽、普拉提，週末也會到戶外踏青爬山，熱愛歌唱的她，曾在2018年發行過EP《芊言不予》、陸陸續續推出單曲，更熱心公益多次為社會弱勢族群及流浪動物獻唱公益歌曲，這10年來持續發揮愛心救助，粗估金額超過百萬以上。賴芊予期許，每年都能發表新的音樂及影視作品，更在21日推出全新單曲〈你知道就好〉，立下未來目標能站上台北小巨蛋演出，也因自己熱愛看恐怖片，還希望未來有機會參與懸疑鬼片的演出。

在演藝圈闖蕩多年，她難忘小甜甜和金剛的救命之恩，只因當時錄製外景水上遊戲過程中，她不慎被打入游泳池溺水，她感激直呼：「甜甜姐是第一個發現我溺水的人，金剛哥是第一個把我從水中撈起來的人，當時感覺如果再晚個10秒我就會見上帝了，雖然和這兩位前輩都是第一次認識，但是他們對我的救命之恩我永遠記在心裡，到現在依然非常感謝他們！」

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面對熱情粉絲關注，賴芊予透露，私訊常常收到示愛、想包養的邀約訊息，有些甚至是裸露性器官的照片，而對此她就會選擇直接封鎖處理，也因工作忙碌，平時很少能有與粉絲互動的時間，賴芊予也特別感謝疫情期間粉絲的支持力挺，還透過直播增加了與大家在線上互動的機會。目前單身的賴芊予談及理想條件時，她笑說：「可以下廚會加分，因為我非常愛吃！」更直言男神林志穎是她的菜：「是我從小到大最喜歡的偶像，見過本人很多次，怎麼看都不會膩，真的是不老男神！」也祈求他能趕緊康復回到舞台上演出。

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