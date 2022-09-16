42歲蔡依林澎湖慶生「失足墮海」現場一片哀噱！出事一刻畫面曝光

42歲台灣天后蔡依林已4年沒有出新專輯了，在去（2021）年4月結束台北小巨蛋演唱會後，就鮮少公開亮相，只能透過IG看見天后的蹤跡；而蔡依林近日和家人跑到澎湖旅遊，也玩起了SUP直立板上奔跑，怎料失足落海，嚇得現場一片驚聲尖叫。



蔡依林2018年推出專輯《Ugly Beauty》後，再也沒有新作品，讓不少粉絲敲碗等待，不過寵愛粉絲的她還是有開演唱會，但2021年4月結束台北小巨蛋等多場演唱會後，就鮮少出現在鏡頭前了。

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而15號正是蔡依林42歲生日，她14號提早PO出一系列慶生照片，畫面中可見她搭乘遊艇出遊，並開心寫下「一坐上去，完全沒方向感呢」，並高舉著香檳杯入鏡，雖然全程僅以背影示人，但透過文字仍可見她的好興致。

蔡依林此次和與家人一同到澎湖旅遊，也體驗了一把水上運動，玩起了SUP直立板上奔跑，在小船上蓄勢待發的她，一跨步直衝終點，怎料半路中重心不穩失足墮海，嚇得現場一片尖叫，墮入海裡的她隨後浮出海面不斷笑著，慢慢地往回游到船上，看起來十分快樂，但她也以「步步驚心」來形容當下心情，驚險又有趣。

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