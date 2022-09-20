林襄示範如何正確洗澡　濕身畫面竟毫不低俗　1招獲封生活智慧王

台灣啦啦隊女神林襄近來人氣超高，有網友挖出她去年底參加網路節目《威廉沈歡樂送》的浸浴片段，她穿上紅色泳裝和沈玉琳一起浸浴，還在鏡頭前示範自己淋浴時的模樣，配合度超高，她玩遊戲輸了接受懲罰，被沈玉琳用拖鞋打屁股，打完她竟主動要求「再一次」，原來她自認反應沒有做足，十分敬業。



林襄在節目中頻頻被沈玉琳逗到哭笑不得，沈玉琳讚她舞技進步神速，「以前妳只是孫生的女朋友」，讓林襄一臉尷尬回「這就不用講了」，不過林襄表現十分大方，不僅在鏡頭前換上泳裝展現傲人身材，還親自示範平時如何洗澡。

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林襄接著和沈玉琳一起浸浴玩遊戲，因為輸了被沈玉琳用拖鞋打屁股，打完後她竟要沈玉琳再打一次，沈玉琳傻眼，她說「給我機會反應一下，我應該要叫的」，工作人員認為她很上進，沈玉琳卻故意捉弄她，趁她沒心理準備就打下去，笑翻全場。

【圖輯】點圖放大逐格睇「林襄浸浴玩遊戲被打屁股」👇👇👇

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林襄表現也讓網友大讚「林襄超好笑」、「林襄真的很討喜」，還有人打趣「這集有玉琳哥嗎？我只看到林襄」，也有網友說，幸好跟林襄一起浸浴的是沈玉琳，若是換成其他男藝人，畫面就會讓人覺得尷尬不舒服。

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