爭鋒相辯．專訪︱鄭麗媛讚與李奎炯合拍　預告將暫別律政劇？

由鄭麗媛、李奎炯和鄭進永主演的Disney+韓劇《爭鋒相辯》日前已正式開播，兩大男女主角亦接受了《香港01》訪問，分享了自己對角色的分析和拍攝趣事外，鄭麗媛竟揚言之後打算不再接拍律政劇？



鄭麗媛和李奎炯回憶第一次拍攝時就要對聊10分鐘，起初還擔心會令大家覺得很無聊。（Disney+）

鄭麗媛和李奎炯這次在《爭鋒相辯》中，分別飾演不惜一切代價都要贏得勝利的頂級律師「盧昔意」及性情古怪、行動毫不猶豫的律師「左時白」。兩人在劇中看似性格完全相反，但鄭麗媛就透露細心收看的話會發現並沒有大不同，反而現實中更不同。可是二人都異口同聲表示覺得「好夾」，形容沒有比這次更合拍的合作，兩人的默契令人期待。

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鄭麗媛打算之後會暫別律政劇，挑戰其他多元化的角色。（劇照）

鄭麗媛近年參與多部作品都與檢察官和律師等角色有關，被問到會是擔心被定型，她自信地回答：「完全不會！」鄭麗媛講到自己每段時期都有喜歡的題材，現時對律政劇相當感興趣，雖然本來這次不打算接拍，但收到劇本時又覺得就像是命運般的作品。不過鄭麗媛坦言這次之後打算暫時離開律政劇的範疇，所以抱着超大的決心去完成《爭鋒相辯》。問到之後想挑戰甚麼角色，她笑言想演無業遊民和賭場荷官。

李奎炯去年收到不同導演的邀請，單是忙着客串已忙到沒有一天休息的時間。（劇照）

提到劇集中觀眾必須要留意的部分，鄭麗媛表示希望大家邊看邊有「世界上沒有好人」的想法。雖然無法提前劇透更多細節，但她特別提到帶着這個想法收看的話會覺得更有趣。《爭鋒相辯》已於Disney+正式上線，故事改編自真實社會案件，除了更貼地有共鳴外，亦會以懸疑的方式去帶出社會的黑暗面。

《爭鋒相辯》已於Disney+正式上架，開播反應相當不俗。（Disney+）

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