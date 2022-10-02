大S首披露具俊曄求婚細節　一通電話彷彿穿越20幾年　重回熱戀時

大S（徐熙媛）和具俊曄夫妻接受台灣版「VOGUE」專訪，首度公開同框的畫面曝光後，掀起一片熱議，兩人也公開了這段長達23年的愛情故事細節，其中，兩人再度聯繫上，全因大S「20年來電話號碼都沒換」，這也曾是熱門話題，她受訪時也提到不換號碼的原因。



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大S表示：「他打電話給我的時候我非常驚訝，可以說是悲喜交加吧。我手機都沒有換號碼，說真的，有可能是刻意不想換，因為20幾年前分手時我就是用這個號碼，他後來搬家完全斷掉聯絡，我就沒有再換電話了。」

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再度聯繫上後的第一通電話，兩人從凌晨聊到清晨。隔了幾天後具俊曄再打給大S，然後每天都刻意找一些小事聯繫，突然間好像回到20幾年前熱戀時。大S甜蜜地笑著說：「我們聊了好幾個禮拜之後開始視訊，我記得我看到他的時候第一句話就是：『Oppa，你怎麼變這麼老！』他回我：『熙媛好漂亮，你怎麼都沒變！』」

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他們開始每天視訊通話，講了一個多月，每天通話好幾個小時，講到激動處會一起哭，講到開心處一起大笑。愈聊愈深後，開始想見到本人，具俊曄也小心詢問大S：「上一段感情你處理乾淨了嗎？我想要去找你。」

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而因為疫情嚴峻，想赴台只能結婚，具俊曄在電話那頭求婚，大S又欣喜又忍不住吐槽：「怎麼我們都這麼老了你才問我？你20年前就應該要問我這句話了！」不過她仍甜蜜為這段婚姻下註解：「或許我的人生不管走到多悲慘的狀態，結局都還是喜劇。」

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