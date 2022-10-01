曾為郭富城嗌交！大S當面寸爆小S「我比妳漂亮那麼多」網民秒認同

小S（徐熙娣）在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》和S媽（黃春梅）聊起小時候追明星的行為，小S與大S（徐熙媛）從小就喜歡明星，出道前曾為了追郭富城，追到姊妹反目，就為了爭執郭富城朝她們方位看了好幾眼，到底是在看大S還是小S。2人甚至還曾為了看日本尊尼事務所旗下團體「忍者」的演唱會，在路邊搭帳篷住了一晚，而入場後她們也果真搶到最好的位子，可說是超級粉絲。



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小S在節目中細數她們的追星行為，她透露小時候會買喜歡的明星照片，並把它們放在教室的透明墊子底下，長大一點追星，除了在「忍者」演唱會入口搭帳篷過夜以便衝到搖滾區第一排，小S和大S還在臉上寫了大大的「忍」字，就是想要明星看自己一眼，到了演唱會快結束時，2人更衝到出口等偶像出來，再包的士繼續尾隨追星，此時S媽也趕緊補充，請粉絲千萬不要追車，因為太危險了！

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後來不少香港藝人在台灣爆紅，大小S就特別喜歡郭富城，S媽還陪他們追著郭富城跑通告，小S記得那是張菲的節目《龍兄虎弟》，她們就在觀眾席手舉寫著郭富城的板子支持偶像，郭富城偶爾看往她們的方向，姊妹就搶著說：「他一直在看我」、「沒有，我覺得他是在看我！」大S還說：「拜託！我比你漂亮那麼多！他看你幹嘛？」

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