汪小菲難忘舊愛大S？疑似又爆醉開直播　網民從背景發現痴情證據

大S前夫汪小菲和大陸女星張穎穎屢傳緋聞，儘管多次被拍到一起外出，至今仍不承認戀情。他日前疑似又酒醉開直播，和網友大談人生感悟，表示現在最重要的就是自己過得開心，然而，不少網友的注意力都放在他身後的婚紗照上，引發多方揣測。



汪小菲日前在社群平台開直播和網友聊天，畫面中，他滿臉通紅、眼神迷離，疑似喝了不少酒，他也與粉絲分享自己對於生活的想法：「讓自己活著開心就完了，都這樣了，40多歲了，經歷過這麼多事，是不是讓自己舒服。」還說道：「朋友啊，沒有必要的社交啊，就遠離。」對於有人留言詢問關於張穎穎的事情，他則一律無視。

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另有眼利網友發現，汪小菲直播的背景中，疑似擺了一張婚紗照，雖然看不清楚照片上的人，但眾人都紛紛猜測他是否已悄悄將張穎穎娶進門。不過，隨後又有人挖出該張照片的原圖，指出是汪小菲與大S當年在三亞拍攝的婚紗照，認為男方至今還留著照片，是因為忘不了過去。

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此外，張穎穎近日在社群平台上傳於家中拍攝的短片，住宅內部裝潢及細節都與汪小菲家高度相似，再加上先前她和男方被拍到一起做PCR、正面牽手照流出，讓許多網友都深信兩人正在同居中。

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