李千娜IG高調放閃曬愛　深夜喊「男神」為男友黃尚禾慶生

李千娜、黃尚禾因為合作電影《少年吔》，並合唱插曲《Find The Song》，假戲真做擦出愛火，即便兩人在認愛後，對戀情一向低調，不過李千娜罕見在社群曬出黃尚禾的側面照，為他慶生，「蒐集滿滿的愛和祝福，通通給你了，我的男神，生日快樂。」除了喊「男神」，還強調「不搶頭香我當壓軸」，戀情非常甜蜜，流露出滿滿粉紅泡泡。



照片曝光後，不少網友獻上祝福「太閃了吧」、「充滿粉紅泡泡的視角」、「還以為也是驚喜結婚文」、「天哪！好閃」，也希望兩人能在電影之後，再度合作。

按圖看清放閃側面照、李千娜靚相！

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李千娜、黃尚禾在《少年吔》媒體聯訪上首度認愛，「現在很穩定，謝謝大家」，該片導演、男主角顏正國先前被問拍攝時是否有看透黃尚禾和李千娜的情感？顏正國說「真的不知道！」不過很支持兩人戀情，「我們是祝福的，很開心他們彼此熟悉到嘗試著相處，但還是希望大家放在他們的專業領域上」。

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