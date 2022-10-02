小S新節目打破《康熙來了》紀錄殺入釜山影展　榮升真正國際巨星

由台灣串流平台CATCHPLAY原創自製的台劇《良辰吉時》甫獲本屆金鐘獎13項提名，再於國際上傳捷報，韓國釜山影展「亞洲內容獎」（ASIA CONTENTS AWARDS）獲4項大獎提名，包括最佳影集、李康生入圍最佳男主角，陳姸霏則同時獲最佳女配角與最佳女新人提名；而由小S徐熙娣所主持的OTT綜藝節目《熙娣想聊》，則入圍了最佳創作者獎。



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由國際名導侯孝賢擔任總監製、《強尼凱克》（Missing Johnny）金馬獎提名導演黃熙自編自導，最奇幻寫實、幽默諷刺的原創台劇《良辰吉時》，幕前幕後「含金量」破表，侯孝賢首度擔任劇集總監製、金馬獎提名導演黃熙執導、金馬獎最佳美術設計黃文英擔任藝術總監，演員陣容更邀請到睽違小螢幕30年的金馬影帝李康生，搭配謝欣穎、楊祐寧、姚以緹、段鈞豪，以及薛仕凌、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳姸霏等人，還有相隔多年再次參與台劇的金馬影后張艾嘉友情助陣。

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「國際巨星」小S徐熙娣訪談節目《熙娣想聊》，與10位來賓聊出犀利又精彩的爆笑火花，更首度走出攝影棚，進入大眾生活，結合真實場域與獨家話題，與驚喜來賓們展開直擊心靈的「深度談話」，挖掘來賓們從所未知的私密故事，同時剖析當下社會的熱門話題，也結合主持人以往受歡迎的觀眾問答單元，直面網友犀利問題。

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