美麗戰場劇透｜重現張國榮喪禮片段　蔣家旻玩大咗被強姦？

《美麗戰場》第二集劇透



《美麗戰場》第一集講到，2022年港姐決賽，大明星鍾家寶（陳瀅飾）出任評判，在VIP房巧遇參選佳麗馮晶晶（郭柏妍飾），原來她被最好感情的佳麗作弄。家寶在晶晶身上彷彿看到從前的自己，思緒不禁回到03年4月1日……當天家寶收到好友李靜兒（劉佩玥飾）通知，指其偶像「哥哥」張國榮在酒店出現，家寶到場未見哥哥身影，先看到異父異母的妹妹鍾家琪（蔣家旻飾）跟訓導主任馬老師牽手進出名店，及後乘小巴回家時，驚悉哥哥墮樓離世。家寶更遭家琪與繼母曾惠芳（楊卓娜飾）誣衊做援交，終被父親鍾勝（杜燕歌飾）趕出家門。

陳瀅第一集就被趕出家門。（劇集截圖）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集集講到，得知哥哥墮樓一事，好友靜兒和林小美（陳曉華飾）四處尋找家寶，小美義不容辭收留家寶在父親的鐵打館暫住。惠芳生日，家琪從靜兒家中偷來的手鏈送給母親作生日禮物。惠芳的表哥周創發（吳家樂飾）亦到來賀壽，聰明的家琪猜到惠芳與創發的關係非比尋常。哥哥出殯之日，家寶到殯儀館門外守候，正好遇見同屆學生區家明（張馳豪飾），二人談起鍾情哥哥的因緣，聊得起勁。「沙士」疫情令家明父母開設的茶餐廳面臨結業，家寶為茶餐廳獻計，帶旺生意，還自動請纓幫忙送外賣。

蔣家旻從劉佩玥家中偷來的手鏈送給母親作生日禮物。（劇集截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「第二集有哥哥嘅喪禮，有啲真、假片段撈埋一齊，喪禮會令人諗起哥哥出殯嗰日，會見到好多面孔。而蔣家旻條線其實唔係師生戀，係金錢交易，壓榨陳嘉輝，陳嘉輝之後畀唔錢就會挺而走險，主要講佢害完呢個又害嗰個。」