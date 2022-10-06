美麗戰場劇評｜大灑狗血開播負評一面倒　集體回憶氾濫非最大敗筆

【美麗戰場】TVB台慶劇《美麗戰場》於10月3日首播，劇集由方力申、陳山聰、陳瀅、劉佩玥等主演，亦是導演葉念琛首次執導的TVB劇集，更被稱為港版《上流戰爭》（Penthouse／又譯《頂樓》），因此還未開播就受到很大關注。有看過的觀眾們，覺得這部劇值得推薦嗎？看看網路上的評論，似乎差評多過好評，這到底是怎麼回事呢？



《美麗戰場》被批大灑狗血劇情老土

說到《上流戰爭》，有看過的觀眾都知道這是一部狗血的豪門勾心鬥角韓劇，吸引到許多師奶喜愛，收視率不俗。而作為港版《上流戰爭》的《美麗戰場》，顯然也是走這個路線的，第一集開播就同樣狗血，但卻被觀眾評為根本是亂噴狗血，劇情也太老土。

【相關圖輯】點圖放大看「陳瀅大露背 朱晨麗咀到方力申上唇反起」👇👇👇

+ 9

一開場，劇組便採用了倒敘的方式，話說女主角已經成為香港頂級的娛樂明星，並且嫁入豪門。可是，這位女明星卻被傳家暴。而對她拖暴的富豪在出海釣魚時失蹤了，海警只找到遊艇。這個豪門爭鬥的開局，確實有點像《上流戰爭》，同樣以「猜猜誰是兇手」的懸疑劇情展開。

畫面一轉就是女主角的回憶。女主角小時候，母親帶著她去追星張國榮，小女主獲得了和張國榮合照的機會，更被偶像鼓勵參加香港小姐。接著時間一晃，女主角已經長得亭亭玉立，那天是張國榮自殺的當天。

【相關圖輯】點圖放大重溫「哥哥張國榮出殯的畫面」👇👇👇

+ 9

當日，女主角經歷了人生的三件大事。第一件事，父親和繼母的店鋪遇到流氓鬧事，幸好最後有人相助才能逃過一劫。第二件事，女主角得知哥哥張國榮自殺的消息，非常傷心。第三件事，女主角發現和自己沒有血緣關係的妹妹，做著不正經的職業，結果被妹妹先發制人誣陷，女主角旋即被父親趕出家門。

【相關圖輯】點圖放大重溫「陳瀅得悉哥哥離世後的反應」👇👇👇

+ 2

集體回憶氾濫非最大敗筆？《美麗戰場》一個關鍵劇情不合邏輯

這部劇的不足之處，就是過於套路的低劣爭鬥方式，反觀韓劇《上流戰爭》雖然狗血，但卻博得大眾喜愛，而且全劇人的智商都線上。加上《美麗戰場》第一集劇組就大打情懷牌，帶大家回憶張國榮的追星年代、2003年的沙士病毒，張柏芝和謝霆鋒這對曾經的CP，但是太賣弄「集體回憶」確實有種讓人覺得在消費情懷的感覺。而且自己的親生父親，只聽取片面之言，便懷疑自己的女兒，更驅趕出家門，似乎不合邏輯。不過豪門狗血劇通常都是把雙面刃，用得好就是讓人大快人心的爽劇，尤其是師奶們最愛，能製作話題炒熱度。

【圖輯】點圖放大看更多《美麗戰場》精彩劇照👇👇👇

+ 5

不過，《美麗戰場》只是剛開播，說不定是低開高走，到後面會越來越精彩，大家怎麼看呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】