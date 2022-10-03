食人魔達默｜打死Dahmer犯人劇中被捧成英雄　現實被加刑仍被監禁

改編自真人真事的NETFLIX新劇《食人魔達默》（DAHMER－Monster：The Jeffrey Dahmer Story）於上月23日正式上架後，火速成為排行榜冠軍，兼且在短短三日內錄得1.96億觀看小時，成為近期最具人氣的劇集。該劇記錄了1978至1991年間殺死及肢解17名男子的連環殺人犯Jeffrey Dahmer一生的故事，結局中這名被描述為「惡魔」的Dahmer在獄中被另一犯人監生打死的場面雖然令不少觀眾大呼能一解的心頭之恨，然而這位在劇中被推舉為「英雄」的犯人Christopher Scarver，現實中卻被加判多兩個終身監禁，此時此刻還正在監獄服刑中。



《食人魔達默》已於Netflix上架。（Netflix）

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在劇中，Christopher Scarver的角色由Furly Mac所飾演，於Jeffrey Dahmer被判監之後才正式登場，在劇中被塑造成一個品行良好的犯人，不過劇情由始至終都沒有交代他的背景，觀眾亦不知他所謂何事而入獄，但卻因為得知Dahmer的變態殺人行徑之後，在結局中將Dahmer和另一個殺人犯用鐵棍監生打死，而Christopher Scarver的結局究竟如何，劇中亦沒有再提及。

Christopher Scarver在結局中將Dahmer和另一個殺人犯用鐵棍監生打死。（劇照）

Christopher Scarver的角色由Furly Mac所飾演。（劇照）

現年53歲的Christopher Scarver，於中學時因為酗酒而被母親拋棄，21歲時於一間名為「Wisconsin Conservation Corps」的公司做兼職，但後來因為答應將他轉做全職的上司被公司解雇，因此他最後無法成為一名全職員工，最後他踩上辦公室與老闆Steve Lohman理論，最後因為老闆只給了他15元美金而拿出手槍，將對方爆頭殺死。Christopher Scarver由始至終都向警方表示自己沒有做錯，於1992年被判處終身監禁。

現實中的Christopher Scarver。（網上圖片）

Christopher Scarver於2015年接受《New York Post》訪問時談及當年他在獄中將「食人魔」Dahmer和殺死妻子的殺人犯Jesse Anderson殺死的經過，他表示自從得知Dahmer的變態殺人行徑之後感到非常之嘔心，有一日他被安排與Dahmer和Jesse Anderson清潔健身室時，Scarver稱當時他正在加水入水桶時有人打了他的背一下，他擰轉頭一向見到Dahmer和Anderson正在笑，結果他將Dahmer推向牆角並拿出他口袋裏放着的食人魔報導，逼問對方是否做了這些事情，並於對方企圖離開的時候，拿了一支20寸長、5磅重的金屬棒狠狠打在Dahmer的頭部，然後去更衣室將殺死妻子的Anderson用金屬棒毆打。最後，Dahmer在被送往醫院途中死亡，而Anderson則在送院後兩日死亡。Scarver憶述當時獄警離開了20分鐘似乎有意讓三人共處一室，讓刻意給他機會將另外兩人打死。

Jeffrey Dahmer的真身。（Netflix）

Jeffrey Dahmer在劇中的下場慘烈。（劇照）

殺死兩個殺人犯之後，Christopher Scarver被加判兩個終身監禁的判決，然後再被轉去幾個不同的監獄，現時他正在位於科羅拉多州的Centennial Correctional Facility服刑，並沒有因為殺害了罪大惡極的食人魔Dahmer而受到特別的照顧或減刑。

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