48歲華原朋美疑揭發「老公施暴黑歷史」驚傳離婚　哽咽否認惹揣測

48歲日本女星華原朋美去年與經紀人大野友洋結婚，但還不到結婚周年，就爆出老公離過婚和前妻育有3子，且曾對前妻家暴，華原朋美當時痛訴「被騙婚」，覺得自己像笨蛋一樣，後來老公公開道歉，才平息風波，夫妻經過溝通後也選擇和好。



不過據日媒《週刊文春》報導，華原朋美最終還是和大野友洋離婚了，男方已搬走。婚姻失和主因就是當初的騙婚風波。對此，華原朋美本月5日透過YouTube頻道發聲回應，表示「沒有離婚」，對過往發生的事已無所謂，覺得現在過得好就好。

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而經紀人老公大野友洋也在華原朋美澄清影片快結束時現聲，透露華原朋美正在接受不孕治療，很辛苦，希望外界不要再給她壓力。華原朋美邊聽邊低下了頭，想忍住悲傷情緒，最後哽咽說道：「對不起，謝謝。」

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