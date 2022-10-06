吸毒棄屍毀星途！44歲押尾學出獄8年變好爸爸　一頭白髮滿臉皺紋

44歲押尾學外貌俊帥，曾是日本男神代表人物之一，和女星矢田亞希子結婚更被認為是男才女貌的結合，但他2009年爆出涉毒，且當時和他一起吸毒的酒店女公關當場死亡，他卻沒叫救護車，因持毒、棄屍等罪刑入獄，2014年假釋出獄後也沒有回歸娛樂圈，家庭事業全毀。而他近來分享和孩子散步的照片，再引起日媒關注。



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現年44歲的押尾學在社交平台分享日常生活照，一頭銀灰色短髮，身材練得健壯，臂肌、胸肌明顯，體態仍保持的不錯。日媒曾報導他2017年再婚，還曾有導演邀他拍片過，但因過往醜聞、有前科，似乎難再復出。不過他在社交平台上曬出生活照，包括在健身房健身、和友人玩音樂、打網球、高爾夫球，和朋友聚餐、帶兒子散步去遊樂園，生活看來仍過得不錯。

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