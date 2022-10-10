美麗戰場 1-5集劇評｜劇情狗血但吸引　兩大女主角各有特色

【美麗戰場】TVB台慶劇《美麗戰場》目前已播出五集，劇集話題度依然滿分。關於劇情方面，雖然被被批大灑狗血劇情老土，但仍然有觀眾愛看勾心鬥角的戲碼，所以無可否認劇集依然有追看性，而且演員們的傾力演出也成一大亮點。



演員演技可圈可點

今次由陳瀅擔正演「啊寶」，可是她的演技卻備受質疑，不少網民批價她的演技單一，讀台詞奇怪，未能將角色演活，實在沒有擔大旗的本事！但陳瀅勝在樣貌漂亮，一登場就已經成功引起一班網民關注，而且後生look的她也是一個吸睛的點，期待下去她會為套劇帶來什麼新火花。而劇中另一焦點角色，一定是由蔣家旻飾演的家琪，事關她「奸」得太入型入格，無論語氣或眼神都相當好戲，成功令觀眾入戲激起對她的憎恨，相信她的演出算是撐起劇集的收視率的一大功臣。

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劇情老土兼狗血

《美麗戰場》劇集播出至今，劇情差不多全圍繞阿寶（陳瀅飾）年輕時發生的事，都是講述家琪如何用陰招害身邊的人，就是一般的狗血的勾心鬥角戲，毫無懸念可言，觀眾大概也能猜到下個故事的發生。雖然劇情老土單一，但勝在夠容易理解，不用太燒腦就能明白劇情錯綜複雜、勾心鬥角關係，也是適合一家大細、老少咸宜觀看。

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