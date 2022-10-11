37歲日本美女大胃王疑整容「全臉發脹」五官有變 網民：在恢復期
撰文：TVBS新聞網
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日本美女大胃王兼YouTuber木下佑香，2009年自《火力全開大胃王》出道後走紅，陸續參加許多大胃王比賽。2014年5月，她開設YouTube頻道，以吃播紅遍全球。但台灣網友最近在社群網站發文，質疑她長得跟過去不一樣，引發熱烈討論。有網友則指出，木下最近做了醫美，應該還在恢復期，幾個月後會越來越自然。
近日分別有不同網友在PTT和Dcard發文，指出37歲的木下佑香長得和過去不一樣。稱她「現在整個身材走樣，臉也變得整容痕跡明顯」，擔憂她變化這麼大，是不是生病了。許多網友也表示贊同，紛紛留言「有嚇到」、「跟早期的模樣有落差，傻眼」、「現在完全認不出來」。其實不只是台灣網友，自2020年開始，不少日本網友也在Twitter發文，認為木下的氣質和臉蛋都有些微妙的變化。
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由於木下最近做了醫美，有網友指出「現在明顯還在恢復期」、「這種脂肪填充過3個月半年後，其實有可能變自然的，所以可以再觀望看看」。另有網友直言「你要不要看身邊37歲女生都長如何，這根本就正常而已好嗎」。
木下本人於9月11日在YouTube直播時，表示覺得自己老化嚴重，所以去找抽脂專家做了醫美，將下巴和大腿脂肪注入額頭和嘴唇。她在10月4日上傳的影片，也表示是在進行醫美後拍攝，因此臉部仍帶有浮腫，日後會再分享醫美的相關影片。
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