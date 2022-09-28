買2送2？英53歲女子貪平飛土耳其隆胸　失敗變「4個乳房」超後悔

俗語說「一分錢一分貨」，以下這位女子恐怕有最深刻體會。英國1名女子早前減去約身體3分之1的重量，但變瘦卻不是變美，她的胸部嚴重縮水，原本的B罩杯「失蹤」，乳房、腋下及上臂內側亦出現層層贅皮，於是她便決定進行隆胸手術。但為了省錢，她選擇到土耳其的診所進行手術，然而手術失敗，她崩潰地發現假體被植入在原本的胸部上方，傲然挺立的「假雙峰」下方是她原本下垂鬆垮的乳房贅皮，看起來就像是「長了4個乳房」。



英國女子凱耶因減肥致使胸部及上臂的皮膚失去脂肪填充，出現下垂鬆垮的贅皮，於是於2019年進行隆胸與修整腋下贅皮的手術。（非當事人，GettyImages）

綜合外媒報道，英國伍斯特市53歲女子凱耶（Samantha Kaye）曾因減重20公斤，導致「皮包骨」，胸部變成下垂鬆垮的贅皮。而原本被脂肪填充的腋下皮膚，亦鬆弛變成「蝙蝠翅膀」。凱耶原本對自己的身形感到滿意，「我從未有過巨乳，但我一直對我的B罩杯感到滿意」，但減肥後瘦到脫相，鬆垮的贅皮令她陷入身材焦慮，「所以我研究了（隆胸）手術。我也討厭腋下的『蝙蝠翼』，所以想把它們『塞起來』。」

為了重拾信心，凱耶於2019年決定接受隆胸手術。當時她在網上找資料時，發現英國的手術費用要價8000英鎊（港幣約6.8萬元），而土耳其的手術費用是英國的一半，「隆胸手術套餐」包括隆胸與修整腋下贅皮的手術費用，及酒店住宿費用，僅需4500歐元（港幣約3.4萬元）。她為了省錢，決定前往土耳其進行手術。翻遍醫生評價後，她終於選中1名適合的醫生，「當時我不覺得自己在冒險」。

凱耶原本對自己的B罩杯感到滿意，但卻在減重20公斤令胸部「消失」後陷入身材焦慮。（網上圖片）

凱耶與丈夫（John）飛抵土耳其，對當地醫生表示想要C罩杯，但醫生卻告知「那太大了」，只能為她填充B罩杯的假體，「我對他的態度感到擔憂，但覺得這可能是語言障礙」。術後她留在酒店休養，其間她的上胸有持續的灼熱感，疼痛難當，但卻一直沒有醫護關心她術後情況。術後7日，她便與丈夫返回英國，但她的胸部仍隱隱作痛，情況堪憂。

凱耶在家中拆下纏繞胸部的繃帶，見到了令她崩潰的一幕，原來醫生從她乳頭上方植入假體，而原本鬆垮的贅皮及下垂的胸部都在假體的下方，「這讓我看起來就好像有4個胸部」。而令她懊惱的是，假體的位置還會移動，數月後竟變成了一高一低，「我心煩意亂，拒絕離開家。我試過打電話給診所，但他們拒絕跟我對話」。

凱耶指醫生從她乳頭上方植入假體，而原本鬆垮的贅皮及下垂的胸部都在假體的下方，令她看起來像「有4個胸部」。（網上圖片）

凱耶多次聯絡診所，都未獲回應，於是便明言要提告對方，但院方始終拒絕回應，令凱耶沮喪不已。而令她稍稍好過一點的是，她通過保險索賠，取得2000英鎊（港幣約1.7萬元）。然而擁有「4個乳房」的事實始終困擾着她，最後她只得在英國進行胸部修復手術，亦在上月存夠8500英鎊（港幣約7.2萬元）進行手術。術後她懊悔地表示「原以為能省錢，結果卻花了１.2萬英鎊（約港幣10萬元）」，隨後她又奉勸其他女性，千萬不要像她一般為了省錢，接受沒有保障的隆胸手術。

（綜合）