整容｜26歲韓女整容40次仍不滿　走上不歸路背藏心酸原因惹哭眾人

整容｜女為悅己者容，愛美是與生俱來的，但過分愛美而失去自己就是問題。韓國有名女生（양혜정）自中二開始走上整容之路，不惜花費大量金錢都要堅持不斷整。至今已經全身先後進行40次整容手術，其次數已經完全是失控狀態。她曾於節目《Pure Like》（韓語：푸어라이크）大談自己的整容經過及心得，一度曾起韓國網民熱議。不少網民看到她整容前的照片，都大讚她長得可愛，只希望她停止整容，好好愛自己，但她依然對自己的外貌仍不滿足。



整容｜韓國有名女生（양혜정）自中二開始走上整容之路，不惜花費大量金錢都要堅持不斷整。（《푸어라이크》節目截圖）

韓女整容40次 仍對外貌不滿足

韓國一名26歲的少女自15歲開始整容，從額頭、眼睛、肩膊到腳踝，全身共進行過39次整容手術，並列出各項手術細明，至今11年合共花費6,510萬韓元（約39萬港元）。她大方分享自己的整容之路及背後原因。節目上，她表示小時候一度流行雙眼皮，自己就用雙眼皮膠水及雙眼皮膠紙粘在一起，漸漸把皮膚撐大了。首次的整容手術是在中二時進行，當時進行了眼部手術，加上跟進手術一共15次左右。原來父母非常反對，但她為了達到整容目的，不惜到居住小區內賣二手衣服，從中獲取金錢。

整容｜韓女整容40次 仍對外貌不滿足（《푸어라이크》節目截圖）

全身假體 只有「耳朵」才是真

之後，她再公開自己11年間所進行過整容手術的部位分佈，包括額頭5次、眼睛15次、鼻子3次、顴骨1次、酒窩1次、法令紋2次、嘴脣1次、下巴2次、額頭提拉5次、肩膊2次、大腿1次、腳踝1次等，手術費足足花了6,510萬韓元（約39萬港元），節目上的主持人一聽到「眼都突埋」。當被問到「臉上有那地方真正是本人的？」，她思索了一會表示：「耳朵是我的！」

整容｜全身假體 只有「耳朵」才是真（《푸어라이크》節目截圖）

男友1句話 不惜罕見位置都整

讓人最驚訝都不是少女全身共進行過39次整容手術，她失控程度至罕見位置「腳踝」都曾進行整容手術。被問到原因時，她表示某任男友曾稱讚她的腿長得漂亮，若果腳踝稍微細一點更完美，正因男友一句話就立馬整至完美。少女又提及抽脂、造輪廓的手術及額頭提拉手術最為痛苦，由於額頭提拉手術是需要把剪開整塊頭皮，從而提拉額頭的皮膚。少女憶述當時手術完結後，康復過程中一直感到頭皮如有有昆蟲在爬行般又癢又麻。

整容｜男友1句話 不惜罕見位置都整（《푸어라이크》節目截圖）

懶理醫生勸告 堅決進行手術

明明經已進行39次整容手術，理應都整到完美地步才對。但少女直言對自己現今的外貌仍有不滿意的地方。節目上，主持人跟少女前往一家整形外科醫院，少女對醫生表示自己因眼睛不對稱而自卑，希望於眼袋位置加入「填充物」。經過跟醫生一番諮詢後醫生不太贊成她進行這項手術，更勸說：「如果有臥蠶的話，臉會顯得很短。」不過少女思量過後堅持決定進行手術。

整容｜懶理醫生勸告 堅決進行手術（《푸어라이크》節目截圖）

揚言負資產都要繼續整容

最終眼袋位置加入「填充物」所需費用為25萬韓元（約1500港元），而少女的存款餘額只餘下40萬韓元（約2400港元），她不得不選擇5期分期付款去支付手術費用。節目一眾主持人眼見少女的行為不禁嘆氣。當完成了第40次整容手術後，少女表示自己仍然會繼續整容。

整容｜揚言負資產都要繼續整容（《푸어라이크》節目截圖）

整容之路 背藏心酸原因

不過少女親揭開啟之路的背後原因，她表示自己從小到大夢想成為一名歌手，小時候一度認為歌手最重要是歌唱實力，並非外貌。後來開設個人頻道不時上傳唱歌的影片，卻看到有人留言指「比起音樂，更注重外貌」，正因這句話讓她走上整容這條不歸路。