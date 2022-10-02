日本網紅16歲起狂整容「胸部塞6kg矽膠」為變靚花3億日圓仍未滿足
撰文：聯合新聞網
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日本網紅Vanilla過去因熱衷整容，甚至還吐槽日本的整容技術不先進：「跟不上我的計畫」！
最近Vanilla再度上節目暢談整容，她直言小時因長相被欺凌，連家人也對她冷言冷語，因此她希望能像法國娃娃一樣可愛，才開啟整容路。
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她透露，過去因為想變得像法國娃娃去整容，當中還切開頭皮植入人工骨頭，還進行隆胸手術，在胸部裝6kg矽膠，將胸圍變成M罩杯，而矯正牙齒則是花了約1000萬日圓。而她2018年也曾在設立Youtube頻道時透露，自己已經花了逾1億日圓整容。此外，也因為對自己全身上下都不滿意，自16歲起開始踏上整容路，目前已花3億日圓在整容上。
Vanilla 2018年也開始經營Youtube頻道，分享術後保養心得，她近期也邀請整容醫生在自己頻道節目中訪談。她表示，自己知道不可能變成真正的法國娃娃，但她會努力朝目標邁進，有網友相當擔心頻繁整容會造成身體負擔，她則強調：「我真的沒有任何異常。」
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