蕭亞軒被野生捕獲跛腳現身巴黎時裝周「臉僵嘴歪」再傳又整容
撰文：聯合新聞網
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蕭亞軒（Elva）受邀前往2023春夏巴黎時裝周看Louis Vuitton的秀，以一頭銀髮搭配Oversized新裝與紅色長靴，展現女王霸氣！但卻被捕捉到杵著拐杖一跛一跛到現場，她受訪透露3個月前做高強度Tabata不慎拉傷筋膜與韌帶，談到受不了巴黎的地方，她笑說：「不喜歡的是巴黎的路很難走。」
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她透露這次除了參加時裝周，還有其他工作，「穿了一整天的高跟鞋，本來比較好，結果又開始痛，這樣子」，網傳她12月將登台北小巨蛋舉辦時隔11年的全新巡演，問到演唱會籌備進度，她表示：「演唱會主題還沒出來，都想試試看。」
她之前出席金曲獎，大家都關注她那過尖的鼻子，事後她透過直播澄清並推豬鼻子證明「是真的」，但這次出席巴黎時裝周，她的臉部再度成為焦點！有網友看完她受訪影片，認為她臉部表情微僵且歪嘴，再度質疑她整形，但也有粉絲直讚她的妝容有歐美風範、氣場十足。
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