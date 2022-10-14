《延禧》最美妃子被傳飲醉酒又老了10歲 幽默回應方式獲網民讚好
撰文：聯合新聞網
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【延禧攻略／張嘉倪】大陸女星張嘉倪演出瓊瑤《又見一簾幽夢》出道，在《延禧攻略》中飾演心機頗深的「最美妃子順嬪」受矚目。35歲的她是兩個兒子的媽，日前被偷拍到與朋友聚會，被指喝醉，且年齡還被寫成45歲，讓她忍不住在微博上發文自清年紀。
照片中張嘉倪在寬鬆外套之下穿著露肚裝，被陸媒形容：「低調之餘又透出了一絲辣妹氛圍感，著實讓人看不出她今年已經45歲了。」
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張嘉倪被寫老了10歲，決定主動回應：「一沒醉酒二不是45歲，但看在你說辣妹的份上原諒你！」網友紛紛大讚她的高EQ回應：「妳好幽默，狗仔好無聊。」、「超溫柔的回應呀，真是溫暖的人！」張嘉倪回應後，偷拍的原文也悄悄更正，改回「35歲」。
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