《延禧》最美妃子被傳飲醉酒又老了10歲　幽默回應方式獲網民讚好

【延禧攻略／張嘉倪】大陸女星張嘉倪演出瓊瑤《又見一簾幽夢》出道，在《延禧攻略》中飾演心機頗深的「最美妃子順嬪」受矚目。35歲的她是兩個兒子的媽，日前被偷拍到與朋友聚會，被指喝醉，且年齡還被寫成45歲，讓她忍不住在微博上發文自清年紀。



照片中張嘉倪在寬鬆外套之下穿著露肚裝，被陸媒形容：「低調之餘又透出了一絲辣妹氛圍感，著實讓人看不出她今年已經45歲了。」

【圖輯】點圖放大看更多《延禧攻略》最美妃子張嘉倪靚相👇👇👇

+ 13

張嘉倪被寫老了10歲，決定主動回應：「一沒醉酒二不是45歲，但看在你說辣妹的份上原諒你！」網友紛紛大讚她的高EQ回應：「妳好幽默，狗仔好無聊。」、「超溫柔的回應呀，真是溫暖的人！」張嘉倪回應後，偷拍的原文也悄悄更正，改回「35歲」。

【同場加映】盤點6位曾醉酒鬧事藝人 曹格酒後爆粗狂鬧餐廳食客（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

300通電話預約不到「營業中」！觀眾爆氣怒譙詐騙

野人火鍋又出包「和牛變邊角料」 Kid宣布重大決定

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】